Así restablecerá Avianca sus niveles plenos de operación

Tras 51 días de paro por parte de los pilotos sindicalizados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), Avianca avanza en el plan para la reactivación de sus operaciones plenas.



La normalización de actividades no puede hacerse de inmediato, pues dicho restablecimiento requiere analizar y verificar diferentes variables operacionales, por lo que la activación de itinerarios se llevará a cabo de manera paulatina.

A partir de esta semana la aerolínea adelanta la evaluación técnica y psico-social a los pilotos que regresaron a sus labores.



En un comunicado Avianca señaló que “con cada uno de ellos se sigue un proceso diseñado para garantizar que su reincorporación a la línea de vuelo se haga bajo estándares claros y rigurosos, guiados por las leyes, los estándares internos de Avianca y la Convención Colectiva de trabajo”.



En vista de esto, durante lo que resta del mes de noviembre, el plan de contingencia operacional que se venía manejando en los días de paro sigue activo. La idea es proteger el servicio de la mayor cantidad de viajeros como sea posible, incluyendo la asignación de aeronaves de mayor capacidad en rutas de alto tráfico, la optimización de recursos y tripulaciones disponibles para atender los vuelos de mayor demanda y la reacomodación de viajeros en vuelos de las demás aerolíneas del grupo Avianca Holdings.



En cuanto a la reactivación gradual de la operación, Avianca indicó que poco a poco activará su oferta, hasta llegar a los 500 vuelos diarios regulares del itinerario de Avianca Colombia. El restablecimiento de la actividad normal se irá dando en la medida en que se cumpla con la actualización en los entrenamientos recurrentes y la vigencia de las licencias de vuelos de los pilotos activos.



Para los viajes por venir en estos días, los pasajeros pueden acceder a la oferta de vuelos disponibles en los itinerarios de Avianca publicados a través de los sistemas de reserva, página web, puntos de venta y agencias de viaje.



Para atender la mayor parte de pasajeros, mientras se normaliza la operación, la aerolínea continuará con la reacomodación de los viajeros con reserva que al momento no han sido movilizados. A medida que se vaya restableciendo la operación, los viajeros son reubicados según sus requerimientos.



Por otro lado, Avianca aclaró que los vuelos que se han desarrollado en el marco del paro con los pilotos que permanecieron activos se desarrollaron con los más altos estándares de calidad y seguridad, por lo que los pilotos activos volaron y continúan volando las horas reglamentarias.

¿Qué han dicho los pilotos?

Este lunes el presidente de la Acdac, el capitán Jaime Hernández, señaló que la aerolínea les dio a conocer a los pilotos que retoman actividades el cronograma planeado para la actualización técnica requerida para volar de nuevo.

No tiene por qué haber procesos disciplinarios en este momento.

La huelga no ha sido declarada ilegal FACEBOOK

TWITTER

Frente a las posibles sanciones, puntualizó que “no tiene por qué haber procesos disciplinarios en este momento. La huelga no ha sido declarada ilegal. Estamos esperando el fallo de la corte suprema de justicia, por lo tanto cualquier proceso o sanción que la empresa imponga en este momento no es más que persecución y constreñimiento, algo con lo que no estamos de acuerdo”.



Agregó que “si la huelga es declarada ilegal están pendientes otros fallos que también están buscando que las recomendaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el concepto de libertad sindical, respecto a que no somos servicio público esencial, prevalezcan y se declare la legalidad de la huelga. Está eso básicamente en las manos de los señores magistrados de Colombia, la definición de la huelga, y habrá varios pronunciamientos al respecto”.

JULIÁN CALDERÓN H.

PORTAFOLIO.CO