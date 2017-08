Por sector salud, piden devolver proyecto de presupuesto 2018

Si bien todos los sectores que forman parte del Presupuesto General 2018, cuyas asignaciones se vieron recortadas en el proyecto que radicó el Gobierno en el Congreso, están inconformes y dispuestas a poner el sombrero para pedir más recursos, ahora una organización de la sociedad civil se fue más allá y pidió que la iniciativa sea devuelta para que se le hagan enmiendas.



Se trata de Salud Colombia, la cual se ampara en el artículo 230 del Reglamento del Congreso, que sostiene: “El proyecto de ley no se ajusta a la Ley Orgánica del Presupuesto”.

Según Salud Colombia, el documento dado a conocer por el Gobierno “no contiene la totalidad del gasto que el Estado realizará en el 2018”.



El reclamo hace referencia a las apropiaciones para gasto previstas para el sistema de salud, las cuales “están formuladas con subestimación, en 24,6 billones de pesos”.



Este monto, a diferencia de la mayoría de sectores que forman parte de la torta presupuestal que tienen recortes, se incrementa en 5,9 por ciento (en la presente vigencia, esta rama cuenta con 23,3 billones).



No obstante, para Salud Colombia, “contraviene los mandatos de la Ley Orgánica por no estimar ni computar los ingresos del sistema de salud por concepto de aportes obligatorios, rubro cuyo recaudo, en la vigencia 2017, el Gobierno estima en cuantía de 26,4 billones de pesos”.



Al decir de los reclamantes, el proyecto “afrenta el orden justo, promocionando la inconstitucional supresión del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), cuya existencia es una característica básica del Sistema de Seguridad Social en Salud e instrumento esencial de la institucionalidad del sistema presupuestal”.



La solicitud de devolución del proyecto de presupuesto la hacen teniendo en cuenta que, según la norma que rige el trámite de dicha iniciativa, señala que hasta el 30 de agosto el Ministerio de Hacienda puede llevar de nuevo al Congreso el documento con las enmiendas correspondientes si estas fueran necesarias.



Sobre el particular, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, indicó que tal reclamo no es pertinente y se ha vuelto recurrente, evidenciando que los demandantes de la devolución del proyecto presupuestal “desconocen que los recursos de las contribuciones (hoy Adres-Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) no forman parte del presupuesto general de la Nación, por disposición legal”.



Este martes, en el Congreso, las comisiones económicas continuarán el estudio del presupuesto 2018.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS