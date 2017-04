Productores de esmeraldas buscan salidas a líos de formalización

Voceros pidieron al Gobierno que se modere la presión impuesta por las recientes resoluciones para esta actividad.



Representantes de los comerciantes, líderes gremiales y de asociaciones de barequeros, junto con alcaldes de municipios esmeraldíferos del occidente de Boyacá, expresaron su voluntad y decisión de apostarle a un negocio legal y regulado en todas sus instancias.



No obstante, le solicitaron en bloque al Gobierno que se establezca una normativa diferenciada para la minería de esmeraldas y que no se les asimile y mida con el mismo rasero que las del oro y el carbón.

Durante el ‘Foro para la formalización de la minería de esmeraldas’, convocado por Fedesmeraldas, la Gobernación y Asamblea de Boyacá, con el respaldo gremial de Aprecol (empresas productoras), Acodes (exportadores), Asocoesmeralda (comerciantes) y de las asociaciones de barequeros de las provincias esmeraldíferas, voceros del sector pidieron al Gobierno que se modere la presión impuesta por las recientes resoluciones expedidas para esta actividad.



Estas medidas limitan a 50 los quilates que pueden manejar al mes los guaqueros y los obligan a censarse e inscribirse a través del Registro Único Tributario (RUT) y el Rucom (Registro Único de Comercialización de Minerales) y empadronarse en las alcaldías municipales para ejercer su actividad.



“Debemos formalizarnos desde la mina hasta llegar a los grandes almacenes internacionales de lujo donde sí es apreciada nuestra esmeralda. Pero no como nos lo quiere imponer el Gobierno, como una camisa de fuerza, sino de forma consensuada con los diversos eslabones de la cadena de valor de la esmeralda”, afirmó Jhonatan Sánchez, presidente de la Asamblea de Boyacá.



Los representantes de esta actividad se mostraron abiertos a convenir cronogramas de implementación de la Resolución 40103 del pasado 9 de febrero, la cual generó airadas reacciones, en especial de los mineros de subsistencia, barequeros y guaqueros y de la cadena de talla y comercialización. La norma también fija un tope de comercialización de 1.000 quilates de morralla al mes o de 12.000 al año.



Por su parte, la directora de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, Mónica Grand, señaló que la legalización “va y no tiene marcha atrás”, al tiempo que enfatizó en que hay que buscar caminos de consenso, acompañamiento, asesoría y educación, pero que no se van a echar para atrás estos pasos de formalización a pesar de las protestas y oposición de algunos sectores.



