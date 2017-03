Expertos auguran futuro próspero para el sector petrolero en A. Latina

Varios ejecutivos de empresas petroleras y agencias reguladoras auguraron hoy martes un futuro próspero para el sector petrolero en Latinoamérica en los próximos años, gracias a los últimos yacimientos descubiertos en esa región y las oportunidades de exploración que se abrirán próximamente.



"Latinoamérica cuenta con más del 20 % de las reservas mundiales probadas de petróleo, por lo que es una zona fundamental para las empresas del sector", recordó el director de exploración y producción de la empresa mexicana Pemex, Gustavo Hernández.

Hernández hizo ese comentario al inicio de la sesión "Latinoamérica: un punto caliente de la exploración petrolífera", en el marco de la conferencia energética internacional IHS CERAWeek, que se celebra esta semana en Houston (Texas).



Como destacaron los ponentes, en los últimos tiempos se han hecho descubrimientos de yacimientos importantes en Suramérica y Centroamérica, en concreto en Guyana, México, Chile, Brasil y Argentina, lo que presenta un panorama positivo para las compañías operadoras asentadas en estos países.



Asimismo, el fin del conflicto armado entre las Farc y el Gobierno colombiano, que duró más de 50 años, abre las puertas a explorar el noreste del país, la zona de más bonanza petrolera, según apuntó el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia, Orlando Velandia.



"Si fuimos capaces de alcanzar altos niveles de producción durante el largo conflicto armado, el fin de esta guerra trae muchas oportunidades de exploración e inversión para la industria petrolera para alcanzar nuestro máximo potencial" como país productor de crudo, manifestó Velandia.



Otro de los países que presentan nuevas opciones para el sector es Brasil, que acabó a mediados del año pasado con el monopolio que la empresa Petrobras tenía para la explotación del presal, los gigantescos yacimientos de crudo descubiertos por ese país en aguas muy profundas del Atlántico.



En ese sentido, el director general de la Agencia Nacional Brasileña del Petróleo, Décio Oddone, aseguró que el país vive un momento "muy emocionante" en este sentido, tras dejar atrás un periodo de 60 años de dominio total de Petrobras, a excepción de dos pequeñas etapas de apertura.



El directivo brasileño comentó que espera que las últimas medidas tomadas por el Gobierno nacional, que tienen como objetivo simplificar la regulación y las licitaciones, atraigan a inversores foráneos que aumenten la competitividad dentro de la industria petrolera del país.



No obstante, la seguridad en Latinoamérica sigue siendo la cuestión que preocupa más, tanto a las empresas ya establecidas, como a las que tienen entre sus planes futuros entrar en esta zona, un punto que cada país y empresa afronta de manera "particular", como comentó el presidente y director ejecutivo del grupo inversor Total E&P Americas, Michel Hourcard.



En concreto, la situación en términos de seguridad ha mejorado "considerablemente" en México en los últimos cuatro años, en los que la actividad del Cartel del Golfo y los Zetas ha disminuido en la frontera norte, según señaló Hernández en declaraciones a Efe, al reconocer, no obstante, que la empresa tiene que tomar medidas concretas para proteger a sus trabajadores e infraestructuras de los actos violentos.



Entre otras acciones, el protocolo de seguridad de la compañía petrolera obliga a sus trabajadores a operar en horas con luz, entre las 6.00 y las 18.00, para evitar posibles secuestros o robos de la mercancía, situaciones habituales años atrás. Asimismo, Pemex intenta disminuir el efecto de los grupos criminales contratando a habitantes locales de las poblaciones en las que se asientan, dado que el ser una persona conocida en la zona "puede evitarte muchos problemas".



En el caso de Colombia, Velandia indicó que la mejor manera para evitar secuestros o acciones violentas en las zonas de explotación es mantener un diálogo "informado y activo" con las comunidades locales y aprender de los errores cometidos en el pasado.



Así, uno de los principales focos de la agencia reguladora colombiana es "acabar con el estigma negativo de la industria en Colombia", que dijo "ha sido elaborado a base de discursos radicalizados durante muchos años" en contra del sector.



CERAWeek es la principal reunión anual internacional de altos ejecutivos de energía, innovadores y funcionarios que ofrecen diálogo y visión sobre el futuro de la industria de la energía.



Este año, los precios del crudo están cerca de un 70 por ciento por encima del punto en que se encontraban la última vez que los ministros de petróleo y los presidentes ejecutivos de las grandes compañías se reunieron en Houston hace doce meses.



EFE