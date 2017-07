FMI baja por tercera vez su pronóstico de crecimiento para Colombia

26 de julio 2017 , 09:47 a.m.

Los signos de debilidad de la economía colombiana persisten este año y lo evidencia la nueva reducción en el pronóstico de crecimiento de la producción del país en el 2017, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la que se sumó el Gobierno Nacional.



Según el organismo internacional, la expansión de la economía solo será de 2 por ciento, cifra que también es ahora la oficial para el Ministerio de Hacienda.

Esta es la tercera vez que el organismo internacional rebaja su perspectiva para la economía colombiana del 2017.



En octubre del año pasado, estimaba que la producción nacional crecería en el 2017 en 2,7 por ciento, cifra que revisó a la baja en enero, para situarla en 2,6 por ciento, sin que esa fuera la apuesta definitiva.



En abril de este año rebajó una vez más su vaticinio y lo situó en 2,3 por ciento, pero ahora, en un nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales, volvió a hacer un recorte de pronóstico para el país (2 por ciento).



Según argumentó Alejandro Werner, director del departamento del Hemisferio Occidental, del FMI, la baja en la previsión de crecimiento para el país obedece a la desaceleración producto del “shock permanente del ingreso nacional relacionado con la caída de los precios del petróleo”, alrededor de lo cual destacó que se ha enfrentado de manera ordenada y que la política monetaria aplicada permitirá llevar a la inflación a un nivel que facilite la recuperación a corto plazo.

Werner agregó que la “moderación en el consumo público y privado, vinculado con la mayor debilidad del mercado laboral y la prevista desaceleración del gasto público” fueron señales que llevaron al FMI a bajar la previsión, situación que es similar en otros países de la región, a la que ve creciendo al 1 por ciento y no al 1,1 como preveía hasta abril.



Hay que recordar que hace unas semanas, el gremio colombiano de instituciones financieras, Anif, se refirió al informe presentado por el FMI sobre Colombia, al que calificó de “condescendiente”, toda vez que el mismo, exaltó la solidez macrofinanciera y fiscal del país, tanto en el corto como en el mediano plazo.



Anif señaló que el reporte de la visita periódica que el FMI hace a Colombia, “hace lucir al país como si no requiriera prácticamente ningún ajuste estructural”.



No obstante, en el informe de las perspectivas globales, el organismo señala que en los países de América del Sur, “se necesitan con urgencia reformas estructurales para abordar los cuellos de botella que hay”.



