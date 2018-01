Optimismo de ejecutivos mundiales se dispara

No es que los responsables empresariales no adviertan los riesgos que se derivan de la creciente incertidumbre geopolítica, el auge del proteccionismo o el impacto de la automatización en el mercado de trabajo, que, a su juicio, son las principales amenazas en el actual escenario. Pero lo cierto es que es difícil no ser optimista en un momento de crecimiento generalizado en las principales economías, ahora que el precio de las materias primas se ha estabilizado, con las bolsas en niveles no vistos en años, en máximos históricos incluso en el caso de los mercados estadounidenses y lejos de los peores temores políticos que se entreveían en 2017.

De ahí que el 57 por ciento de los ejecutivos confíen en una mejora de la coyuntura internacional frente al 29 por ciento que declaraba lo mismo el año pasado, un porcentaje que este año se dispara al 63 por ciento en el caso de los directivos españoles pero que escala al 80 por ciento en el de los empresarios de Brasil; 75 por ciento, los de Canadá, o 70 por ciento, de China. La encuesta de PwC se elabora a partir de la opinión de 1.293 ejecutivos en 85 países y se presenta puntualmente cada año en el Foro Económico Mundial (FEM).



El cambio de tono es sustancial frente al del año pasado, y quienes mejor lo reflejan son los empresarios estadounidenses, que en un 63 por ciento (37 puntos más que en 2017) justifican su entusiasmo por la agenda desregulatoria y las rebajas fiscales impulsadas por Donald Trump, lo que ha acelerado el boom bursátil. Y, dado que los estadounidenses son mayoría en Davos, no es difícil explicarse por qué el presidente estadounidense planea acudir esta semana a la remota estación alpina.

42 % de los directivos confía en alcanzar sus objetivos de crecimiento de empresas propias. FACEBOOK

TWITTER

Por si fuera poco, Estados Unidos sigue siendo el destino favorito de los inversores, seguido por China, Alemania y Reino Unido, que no se ve penalizado por ahora por la decisión de abandonar la Unión Europea. Japón, sin embargo, pierde una posición en favor de India, cuyo primer ministro también acudirá este año a Davos. Destaca, sin embargo, el desplome que sufre México en la valoración de los inversores como destino para el crecimiento empresarial, al pasar del puesto 8 al 13.



La alegría generalizada de los ejecutivos, sin embargo, se modera cuando se trata de valorar el futuro de sus propias empresas a corto e, incluso, a mediano plazo. Solo el 42 por ciento de los directivos confían en alcanzar sus objetivos de crecimiento, cuatro puntos más que en 2017. En el caso de los responsables españoles, se estancan en un notable 50 por ciento, solo por detrás de los estadounidenses (52 por ciento), canadienses (53 por ciento), argentinos (54 por ciento) e indios (65 por ciento), y en la mayoría de los casos esperan aumentar sus plantillas y realizar nuevas contrataciones este año. El informe de PwC recuerda que la última vez que los empresarios de Norteamérica eran así de optimistas fue en 2007, justo el año anterior al estallido de la crisis financiera global.



La disparidad entre el optimismo de los ejecutivos ante las perspectivas económicas y las de sus propios negocios se puede explicar por la incertidumbre que consideran que rodea su trabajo. Aunque el exceso de regulación se mantiene como su principal preocupación, le pisa los talones el terrorismo y la incertidumbre geopolítica.



También sube posiciones el temor a los ciberataques, y entre los diez mayores riesgos el populismo —los empresarios europeos la consideran la mayor amenaza— se cuela un temor que se había hecho patente el año pasado. El FMI ha alertado en esta misma cita contra la complacencia por la buena marcha económica.



ALICIA GONZÁLEZ

Ediciones EL PAÍS, SL 2018