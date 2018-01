Cultivar, una apuesta en la que se arriesga mucho / Opinión

“En el agro, así como un día se gana, en otro se pierde”. Esta es la frase que en reiteradas ocasiones le he escuchado a un hermano agrónomo, pero no lograba entenderla. Solo cuatro años después, y luego de vivir en carne propia las dificultades que se pueden enfrentar, comprendo esa afirmación.



Pero antes de embarcarme en esa aventura creía que tenía mucho que ganar y poco que perder. Y llegué a pensar: ‘¿Cómo no me iba a ir bien si en la familia había un agrónomo y un maestro pensionado con el tiempo suficiente para administrar un cultivo, y ambos me llevaban años luz de experiencia? Uno me iba a prestar la asistencia técnica, el otro y mi madre eran los socios en ese emprendimiento.

En el primer intento, por cierto moderado, apenas se logró recuperar la plata invertida. El segundo y el tercero no fueron nada mal y me mantuvieron en alto el entusiasmo. El cuarto intento fue con todos los fierros, como diría un agricultor. Se hizo una inversión adicional en un sistema de riego, para no estar prendiéndole velas a San Pedro. Pero cuando llegó la hora de cosechar, los precios habían sufrido una caída histórica. Lo irónico era que en la central mayorista el mismo producto costaba tres o casi cuatro veces más, y los consumidores solo tuvieron una leve reducción. Eso fue un aterrizaje forzoso.



En el agro, cada cultivo es como una nueva apuesta en la que están en juego la inversión y hasta el patrimonio de la familia. Si no es el clima –muy variable, por cierto–, es una plaga o un hongo o un error durante la aplicación de algún insumo, o que estos últimos se encarecieron. Si al final se logran sortear esos riesgos, aparece entonces la incertidumbre del precio, el cual no lo establece el productor, sino que depende de si en ese momento está ingresando al país alguna importación o, como viene sucediendo desde finales de 2016, se presenta una mayor producción interna.



En el caso de que todo salga bien, por supuesto que las utilidades están lejos de parecerse al premio gordo de una lotería, ni eso le va a cambiar definitivamente la vida. Otra cosa es cuando se pierde. Empiezan los dolores de cabeza, más si la aventura se ha financiado a través de créditos, que en el sector no son para pequeños y medianos productores, sino para aquellos que, como dicen popularmente, no los necesitan. Por fortuna –digo ahora–, cuando lo intenté con una entidad financiera obtuve un contundente “rechazado”. No tenía suficiente historia en el sector. De lo contrario, estaría hoy lamentando y pensando ‘cómo voy a pagar’.



Por todo esto puedo asegurar que después de cuatro años logré entender la reiterada frase de mi hermano el agrónomo, y pienso que en el agro hay más riesgos que posibilidades de salir bien librado. Y también me queda claro que muchos agricultores, a pesar de salir golpeados o apenas sostenerse, persisten porque no saben más que hacer.

GUILLERMO REINOSO

EL TIEMPO@guirei24