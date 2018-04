Operadores de televisión le sacan partido al Mundial

Históricamente, el Mundial de Fútbol siempre ha impulsado la demanda de televisores y este año no es la excepción, con el valor agregado de que de un tiempo para acá, las ventas de este electrodoméstico están cada vez más ligadas a los planes de los operadores de televisión por suscripción, que también quieren aprovechar el momento.

En línea con esto, la tecnología y un buen servicio de internet se han convertido en grandes aliados. Sebastián Frangi, vicepresidente de Negocio Hogares de TigoUne, confirmó la tendencia: “Usualmente, en los años con Mundial la expectativa de crecimiento en número de suscriptores está entre el 15 o 20 por ciento por encima del aumento natural del mercado”.



Por su parte, el director del segmento hogares de Claro, Javier Vázquez, agregó que “la demanda por televisión en alta definición viene en alza en Colombia, independientemente del Mundial, aunque no se puede negar que es un acelerador de adopción de tecnologías y así han respondido los usuarios”.



En este entorno, es importante evaluar cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas prestadoras de los servicios y las opciones que el consumidor tiene al momento de adquirirlos, teniendo en cuenta –además– que con las ventas de vivienda, tanto nueva como usada, la dinámica es aún mayor.

Para escoger bien

Lo primero que deben tener en cuenta es que, obviamente, se trata de una carga extra a las finanzas del hogar y que cada operador ofrece varios planes, que se deben revisar de acuerdo con las necesidades e intereses.



Algo importante, si van a estrenar o se van a trastear de residencia, es que nadie puede imponer el prestador del servicio. Si prefieren alguno en particular y ofrece cobertura en el sector donde adquirieron los inmuebles, los usuarios tienen todo el derecho de continuar con este.



En el caso de la vivienda nueva, en la cual los constructores son los propietarios temporales de las copropiedades mientras se entregan en su totalidad, algunas veces lo imponían y no dejaban que se escogiera libremente. Ante esto, se expidió la Resolución 5111 del 2017, que, precisamente, busca proteger a quienes contratan.



Allí se aclara que “la libre elección del servicio en todo momento corresponde al usuario”; por lo tanto, no puede existir ningún tipo de imposición ni en la empresa ni en los planes. Lo anterior es de suma importancia, porque hay copropiedades donde se les específica a sus residentes que solo pueden acceder a ciertos proveedores, así otros cuenten con cobertura en la zona.

La norma también aplica a los arrendatarios. Según el empresario del sector inmobiliario, Jaime Parra, “en los contratos de estos servicios (fijos de internet y televisión) no intervienen los representantes de las copropiedades; es una decisión del nuevo inquilino, quien puede seguir con el plan que tenía el anterior o, si quiere, solicitar el de su preferencia”.



La elección de los proveedores, ligada a todo tipo de promociones, también obliga a evaluar con lupa lo que se pacta. Por eso, antes de firmar algún tipo de contrato, los clientes deben recordar que tienen todo el derecho a preguntar hasta cuándo les aplican los precios especiales y qué incluyen, según lo estipulado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la resolución mencionada.



Esta entidad, que dicta las reglas de juego sobre los servicios de comunicación en el país, aclara que “(...) las modificaciones en los contratos deben ser aceptadas de manera expresa por el usuario”.



O sea, que en ningún momento una empresa puede realizar algún tipo de cambio sin contar con la autorización previa del cliente. Este punto es clave, ya que así como se intenta proteger al usuario, también se le exige que se informe de todas las disposiciones del plan al cual va a acceder, con la finalidad de evitar que existan contradicciones entre las partes.

Igualmente, hay que tener claro que al firmar una cláusula de permanencia, esta no puede ser mayor a un año; además, el suscriptor está obligado a cumplirla por ese periodo de tiempo. Por tal motivo, se puede exigir todo tipo de información referente a los servicios que desea adquirir.



Finalmente, vale recordar que las ofertas de las empresas que prestan el servicio de televisión e internet, depende, entre otros factores, de la región del país en la que se encuentra, de la cobertura y del estrato.

Así están conectados los hogares colombianos

Según el Dane, el año pasado el 44,3 por ciento de los hogares colombianos tenían un computador de escritorio, portátil o tableta.



Mientras que en el ponderado nacional, del servicio de internet, el 49, 7 por ciento de los encuestados manifestó no tener ningún tipo de conexión a la red desde sus hogares, por problemas de costos.



El dato sobre la posesión de algún tipo de televisor en su casa es relevante, ya que 93,9 por ciento del total de las familias encuestadas, manifestó tener uno; incluso, 73,6 por ciento dijo estar suscrito a algún proveedor de televisión por cable o satelital.



