Operadores celulares tendrán que pagar multa por amarrar a usuarios

Multas superiores a 9.200 millones de pesos deberán pagar los operadores de telefonía móvil Claro, Tigo y Movistar “por amarrar o condicionar los beneficios otorgados a sus clientes en la venta de celulares a sus planes de telefonía móvil”.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso la sanción en segunda instancia, argumentando que las compañías violaron las normas establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) al ofrecer “cuotas gratis en la venta del equipo celular, siempre y cuando sus usuarios suscribieran un plan de comunicaciones por un valor mínimo y ciertas condiciones que, de cumplirse, generarían la pérdida de las cuotas gratis ofrecidas en la venta de los teléfonos”.

La SIC señaló que los operadores no pueden impedirle al usuario terminar el contrato de prestación de servicios, modificarlo para consumir un plan de menor valor o cambiarse de pospago a prepago, so pena de perder unas cuotas gratis en la compra del celular.



Contra la decisión, los operadores no pueden proceder a ningún recurso ante esta entidad.



