Ocde da línea a Colombia para hacer la reforma tributaria

Tras presentar en Bogotá el informe de Perspectivas Económicas para América 2018, el club de países con buenas prácticas, Ocde, al que acaba de entrar Colombia, dio las señales de lo que debe ser la reforma tributaria que tendrá que tramitar el nuevo gobierno. Esto, a la par con un aumento de la eficiencia del gasto público y un incremento del recaudo, lo que debe ir de la mano con la creación de centros de gobierno mejor equipados y empoderados.

Las visualizaciones que hace la Ocde sobre Colombia permiten estimar que, aunque hay evolución, la situación en materia de impuestos no ha cambiado mucho.

El organismo habla de regresividad (no se contribuye tributariamente según los ingresos); el recaudo está centrado en impuestos indirectos, como el IVA, lo que genera inequidad. Además, el ingreso por este tributo se distribuye, en gastos que no necesariamente regresan a los ciudadanos en forma de beneficios sociales.



Ese mal uso de los impuestos es una de las causas de lo que la Ocde llama caída de la moral tributaria, pues en general, en la región de América Latina, el 52 por ciento de los contribuyentes estaban dispuestos a evadir impuestos.

Para la Ocde, la economía seguirá ganando terreno en el 2018, pese a la modesta expansión que tuvo en el 2017, producto de la recesión de dos años (2015 y 2016), que inició en el 2011.



Colombia, en particular, al igual que los países que dependen de materias primas, serán beneficiadas con la recuperación del entorno global, aunque todavía de forma modesta, por debajo del potencial.



Destacó la posición de nuestro país como uno de los más expuestos comercialmente a lo que suceda en Estados Unidos, la cual es la principal fuente externa de riesgos.

Otros riesgos

El organismo también advierte riesgos para el país en la medida en que siga el rezago de los grandes planes de infraestructura, lo que podría frenar la inversión y por esta vía afectar el crecimiento económico.



Sobre la inflación, la Ocde estima que se mantendría en el límite superior de la meta del Banco de la República. Así mismo, destaca la mejora en el saldo primario (deuda), lo que homologa a Colombia con México, mientras que ese panorama se deterioró en Uruguay y Brasil.



