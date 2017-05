Así será el ‘Icfes’ para sacar el pase de conducción

14 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

Lo que hoy es un curso y un examen práctico para tramitar la licencia de conducción, a partir de mayo del 2018, se convertirá en un examen teórico de 30 preguntas y dos pruebas prácticas de destreza individual: una se realizará en circuito cerrado o simulador; y la otra, en vía pública.

Los cambios fueron hechos por el Ministerio de Transporte, por medio de dos resoluciones, en las que indica que quienes deseen sacar este documento por primera vez o cambiarse de categoría se verán obligados a presentar un curso en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y aprobar los tres exámenes mencionados.



“Las modificaciones a estas normativas vienen del Plan de Desarrollo y por orden de un juez, quien resolvió una demanda de un grupo de CEA y ciudadanos, los cuales solicitaron la expedición de tarifas fijas tanto para los cursos como para los que serán los ‘Icfes’ de la conducción”, le dijo a EL TIEMPO el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.



La primera resolución pone en cintura a los centros de enseñanza, sobre todo, porque “encontramos que algunos estaban vendiendo los pases, e incluso los estaban entregando a domicilio”, señaló Alejandro Maya, viceministro de Transporte, quien también indicó que otros de estos establecimientos cobraban “cifras astronómicas, las cuales revisaremos en detalles; no vaya a ser que, además, algunos estén lavando activos”.



En consideración a esto último, Maya le enviará este lunes una carta al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes a estos establecimientos de enseñanza, a la vez que la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional y la Superintendencia de Puertos y Transporte llevan a cabo las revisiones necesarias.

Clases, test y tarifas

Por otro lado, la segunda resolución crea la figura del centro de evaluación que aplicará el ‘Icfes’ a los futuros conductores, llamado Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale).



De esta forma, “los cambios de fondo”, como los llama el ministro, le agregarán un paso más al trámite de la licencia, el cual quedará así: primero, se deberá pasar un examen físico; segundo, cursar las clases de entre 36 y 65 horas (de acuerdo con la categoría a la que se postule) y, finalmente, aprobar los test del Cale.



El trámite del documento tendrá costos fijos a partir de mayo del próximo año, los cuales estarán definidos por la categoría a la que se postule el aspirante. Estos valores estarán en la página web de la Superintendencia de Transporte.



Por ejemplo, si una persona se presenta a la categoría B1 (automóviles que no sean de servicio público), deberá pagar entre 368.900 y 713.200 pesos por el curso, y entre 157.900 y 202.900 pesos por las pruebas, por lo tanto, el costo total del trámite sumará entre 526.800 y 916.100 pesos.



“Como tal no significa que las tarifas vayan a aumentar, sino que se cobrará lo que es correcto, según las normas internacionales. No podemos seguir pensando que un trámite de este tipo, en el que se pone en juego la vida de las personas, cueste 50.000 pesos para las motos y 100.000 para los carros, como hemos detectado”, agregó Maya.



Y es que según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) –que será la entidad encargada de realizar y actualizar los exámenes teóricos cada año–, en el 2016 se presentaron 6.800 muertos por accidentes viales, “muchos de los cuales fueron por personas sin las habilidades mínimas para conducir”. Por esta razón, el ministerio también resolvió que los días 15 de enero de cada año, a partir del 2019, la ANSV publique un escalafón del promedio de calificación de los centros de enseñanza, de acuerdo con los aspirantes que presentaron las pruebas. De esta forma, el público conocerá cuáles fueron los de mejor y peor desempeño.

Requisitos para ser evaluador

La resolución que crea el Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) señala que quienes deseen convertirse en evaluadores deben cumplir con 11 requisitos. Entre estos, contar con el aval del Ministerio de Transporte y tener a su disposición un predio de al menos 500 metros cuadrados, el cual debe tener infraestructura física y tecnológica para la presentación de las pruebas teórico-prácticas.



Además, deben indicar cuántas estaciones de evaluación de examen teórico atenderán y certificar la disponibilidad para instalar los sistemas integrados de seguridad e identificación biométrica.



El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, considera que entre las más opcionadas para ser Cale están las universidades, porque “encajan perfectamente con estos requisitos”, entre los cuales también figura acreditar un capital de trabajo superior a 368,8 millones de pesos, un patrimonio neto por encima de 1.475 millones de pesos y una capacidad de endeudamiento de más de 2.213 millones de pesos.



SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

Redacción Economía y Negocios