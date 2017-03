Este es el reacomodo de los dueños en vías 4G del país

El auge que comienza a vivir el país en materia de construcción de obras de infraestructura vial, producto del inicio de las obras en varias de las concesiones de cuarta generación (vías 4G), también ha servido para generar movimientos empresariales entre los concesionarios viales, que han visto la llegada de nuevos socios, para diversificar el riesgo, pero también la salida de inversionistas y la compra de participaciones por parte de otros.

Un documento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), actualizado al pasado 22 de febrero, da cuenta que desde que iniciaron los diferentes proyectos ha habido un reacomodo en siete concesiones, cuatro de ellos correspondientes a la primera ola, dos a la segunda ola y uno perteneciente al grupo de iniciativas privadas, donde los recursos para la inversión los aportan en su totalidad los inversionistas particulares.



Uno de los primeros en registrar movimientos fue la concesión Cartagena-Barranquilla, liderada por el constructor Mario Huertas, quien pasó de arrancar en el proyecto con el 75 por ciento de participación (el otro 25 por ciento lo tenía al comienzo la Constructora Meco, de Costa Rica) y ahora, a través de su firma MHC Ingeniería de Construcción y Obras Civiles, posee el 30 por ciento.



Ese 45 por ciento de participación en el proyecto ahora está en manos de la Constructora Colpatria, la firma Castro Tcherassi y Meco, de Costa Rica.



La Constructora Colpatria entró al proyecto al tomar una participación del 30 por ciento del proyecto, la segunda tomó el 10 por ciento y la costarricense incrementó en 5 por ciento su cuota y ahora tiene el 30 por ciento en la concesión.



Con esta participación, Colpatria, a pesar de no haber participado en los procesos de licitación de la primera y segundo ola, ya tiene presencia en dos proyectos, contando el 29 por ciento que posee en iniciativa privada Ibagué-Cajamarca.



EL TIEMPO contactó a la presidenta de la Constructora Colpatria, Amparo Polanía, pero no fue posible conocer su opinión respecto a la estrategia de la firma en la infraestructura vial del país.



Sin embargo, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, resume esta primera fase de reajuste en las vías 4G como un proceso en el que se reemplazaron socios débiles, que no pudieron hacer aportes de capital, mientras en otras concesiones en las que normalmente los socios iban juntos y tomaban un porcentaje, decidieron que era mejor tomar posiciones líderes en un solo proyecto.



Uno de los principales cambios vistos desde que comenzó el proceso fue la salida de la mexicana ICA (Controladora de Operaciones de Infraestructura), que se fue de dos proyectos en los que su cuota de inversión sumaba 766.000 millones de pesos.



Andrade explica que esta firma entró en un proceso de reorganización empresarial en su país.



Por ello, salió de los proyectos Santana-Mocoa-Neiva, en el que la firma tenía el 35 por ciento, participación que tomó en un 10,78 por ciento la empresa Cass Constructores y CIA SCA, del empresario Carlos Solarte, mientras que este directamente se hizo con otro 15,74 por ciento. El otro 8,8 por ciento lo tomaron las empresas Latinoamericana de Construcciones y Alca Ingeniería.



Y, adicionalmente, la mexicana ICA también salió de la concesión vial de iniciativa privada Neiva-Girardot, en la que tenía el 30 por ciento de derechos y obligaciones, cediéndolos a los mismos socios del proyecto anterior, pues un 25 por ciento lo tomó Cass Constructores y el 5 por ciento restante, la compañía Alca Ingeniería.



El funcionario señala que estos procesos se esperaban y por ello en los contratos se dejó la flexibilidad de que la firma que aporte calificaciones como líder puede reducir su participación hasta el nivel del 25 por ciento, de tal forma que puedan entrar otros jugadores después.



Consolidación

Entre tanto, y a la par de la ejecución del plan del Grupo Argos de consolidar su negocio de infraestructura por intermedio de Odinsa, esta compañía pasó a tener el 79 por ciento de la concesión La Pintada SAS, encargada del proyecto Pacífico 2, en el departamento de Antioquia, que tendrá inversiones por 1,3 billones de pesos.



Odinsa triplicó su participación, pues antes tenía el 25 por ciento del proyecto y le compró su parte a las firmas Mincivil, Termotécnica Coindustrial, Icein Ingenieros, y a la portuguesa Mota Engil Engenharia, mientras el otro socio que permanece en el proyecto es Construcciones El Cóndor, con el 21 por ciento.



Sin embargo, la constructora portuguesa mantiene presencia en los proyectos viales de cuarta generación, ya que hace parte, con el 25 por ciento, de las seis firmas de ingeniería civil que conforman la iniciativa privada Cambao-Manizales, cuyas inversiones superarán los 527.000 millones de pesos.



Según Andrade, mientras en Pacífico 2 Odinsa aumentó su participación, al mismo tiempo salió de Vías del Nus (iniciativa privada, y en este proyecto su participación la tomó Mincivil, que era socio de Odinsa en Pacífico 2 y en Vías del Nus.



Estas consolidaciones se dan para que, al tener posiciones mayoritarias ciertas compañías, esto ayuda a la ejecución de actividades, porque es más fácil la toma de decisiones.



El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, explica que si un inversionista inyectó una suma de dinero, el comprador paga esta parte más un valor adicional si el proyecto es muy bueno, o se hace un castigo si el proyecto no es tan bueno.



Y agrega que todo movimiento de accionistas debe tener el visto bueno de la ANI. Actualmente van 7 procesos con visto bueno y que se han formalizado, pero puede haber en camino otros.



Ya vienen los fondos extranjeros

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reveló que está en camino la segunda fase del reacomodo de socios en las vías 4G y ya hacen fila nuevos inversionistas de fuera.



“Hay muchos fondos mirando, como Old Mutual, el banco de Sudáfrica con operaciones en Colombia; está también un fondo muy importante de Inglaterra que se llama InfraRed, que está muy activo; un fondo español en que están los bancos y una participación del Gobierno español y los fondos de pensiones canadienses”, indicó el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.



Y explica que muchos de estos fondos están en discusiones con empresas, pues ahí hay un mercado de 30 concesiones, en el que de alguna forma se puede entrar y salir.



Y a medida de que baje el riesgo, porque los proyectos avanzan, es más posible que lleguen nuevos jugadores, como socios de las concesiones; entre ellos, los fondos de pensiones colombianos, a través de fondos de inversión privada.



