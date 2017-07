Abecé del control a aparatos electrónicos para viajar a EE. UU.

Las nuevas disposiciones emitidas por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) para mejorar la inspección general de los pasajeros que viajen a los Estados Unidos harán que los mismos se sometan a un mayor control frente a los dispositivos electrónicos que lleven consigo.



Por eso, es importante tener en cuenta el siguiente abecé.

¿Es verdad que ahora no se puede viajar con aparatos electrónicos en el avión?



No es verdad. Lo que hay es una nueva disposición para que quienes viajen a los Estados Unidos pasen por un filtro más estricto si quieren llevar en cabina dispositivos electrónicos.



¿Qué clase de dispositivos son los que tendrán esos controles?



Todos aquellos que tengan un tamaño superior a los teléfonos celulares, como computadoras portátiles, tabletas, reproductores de DVD, juegos electrónicos, libros electrónicos, cámaras fotográficas y de video e impresoras, entre otros.



¿Con qué hacen esas inspecciones?



Utilizando la tecnología de detección de explosivos ETD.



¿Quiénes las realizan?



Una vez hecha la inspección en el punto de control central, cada aerolínea deberá, de forma aleatoria, revisar los aparatos electrónicos cuyo tamaño sea mayor a un teléfono celular o teléfono inteligente.



¿Y qué revisan?



Los controles contemplan la revisión de signos de alteración de los dispositivos, como rayones frescos en tornillos o carcasas plásticas (tanto en la parte frontal como en el reverso), excesivo peso y olores inusuales, entre otros signos de alteración o partes que no concuerden con las otras.



Si en la inspección se hallan signos de alteración, las aerolíneas no podrán transportar el dispositivo. Los dispositivos electrónicos que se encuentren en el interior de una carcasa protectora se deberán extraer de esta para su revisión. De no poder hacerlo, no se podrá llevar el dispositivo a bordo de la aeronave.



¿Y si el dispositivo no pasa la revisión qué?



Si el equipo no pasa la inspección, no podrá ser llevado en el avión y en este caso el pasajero podrá decidir si viaja o no.

¿Desde cuándo opera esta medida?



Desde la medianoche de hoy. Sin embargo, como en el mundo no todas las aerolíneas cuentan con esta tecnología, se dará un plazo paulatino para la adopción de estos controles, pero esas fechas aún no se conocen.



¿Esos controles son para toda clase de vuelos?



Las normas serán aplicadas a los vuelos comerciales, chárter y privados.



¿Solo a Colombia se le impusieron esos nuevos controles?



No. Los nuevos protocolos de seguridad serán aplicados en otros 105 países de todos los continentes.



¿Qué recomienda la Aerocivil?



Si va a viajar con dispositivos diferentes a su teléfono celular, según el director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, es mejor embalar esos aparatos en bodega para evitar las medidas que EE. UU. pueda tener frente a esa restricción al momento de desembarcar en ese país.



Así mismo, se les aconseja a los viajeros llegar con la debida anticipación a los aeropuertos, teniendo en cuenta que el procedimiento de seguridad será mayor y tomará más tiempo.



ECONOMÍA