El nuevo viaducto Chirajara se haría en unos 2 años

Edificar la nueva obra del puente Chirajara, sobre los cimientos, como se pretende hacer, ahorraría un año, lo que permite estimar que en un periodo entre 18 meses y dos años se volverá a contar con la monumental obra que hará parte del trazado que une al centro del país con la principal despensa agrícola de Colombia: el Llano.

Este es uno de los estimativos que se tiene, tras la presentación de las conclusiones del estudio presentado este jueves por el concesionario Coviandes, y cuyo primer paso, que será la implosión de la pila que quedó en pie, se hará una vez lo autorice la compañía de seguros, según el gerente de la concesión, Alberto Mariño.



La investigación, realizada por la firma norteamericana independiente Modjaski and Masters & American Geotechnical and Environmental estableció que el colapso de la megaobra, el pasado 15 de enero, se debió a un error de diseño, lo que, a su vez, fue una de las causas de la decisión de demoler la pila C que fue la quedó en pie.



Esto implica que “la capacidad en la parte superior del tabique fue insuficiente para resistir la tensión generada entre los brazos de la torre”, dice el informe técnico.



Agrega que el diseño supuso, incorrectamente, que las fuerzas se podrían distribuir a lo largo de la altura del tabique.



Hay que recordar que, con anterioridad, otros expertos habían dicho que la pila C tendría los mismos errores de la que se derrumbó.

El cimiento es firme

Uno de los aspectos positivos del informe es el que da cuenta de que tras la inspección en el sitio no se observaron señales que indicaran movimiento en la cimentación, dijo este jueves Mariño.



En consecuencia, “el estudio señala que la cimentación actual está en buenas condiciones, por lo que decidimos no destruirla. Mantener los cimentos para la construcción del nuevo puente nos ahorraría 12 meses en la construcción del nuevo viaducto”, manifestó.



El vocero del concesionario enfatizó en que “para la reconstrucción del nuevo puente el Gobierno no pondrá un solo peso. Coviandes y su aseguradora asumirán los costos. Nuestro objetivo es entregar la obra con la mejor calidad posible”.

No obstante, los cronogramas estimados, aún no hay una proyección de cuánto costará la reconstrucción de la obra. Lo que sí es claro, según mencionó Mariño, es que ya van cinco firmas que han mostrado su interés en participar en la construcción de la nueva obra.



Frente al resarcimiento de las nueve víctimas mortales del siniestro, el vocero de Coviandes dijo que Gisaico S.A., empresa contratista de los trabajadores, está encargada de la póliza con la que se respalda una eventualidad como esta.



A la par de la divulgación de los resultados de la investigación técnica, el Ministerio de Transporte estableció que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha iniciado el proceso sancionatorio a Conviandes, por no entregar la obra en la fecha consignada en el contrato.



