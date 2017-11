Aplazan de nuevo norma para el etanol más limpio

La presión de los importadores colombianos estaría dándole largas a la entrada en vigencia de la resolución 1962 del 2017, denunció el presidente de Asocaña, Juan Carlos Mira.

Esa fue su respuesta tras conocerse este jueves el segundo aplazamiento para la puesta en vigencia de dicha norma, que define el límite de las emisiones de gases de efecto invernadero que debe cumplir el etanol que se utilice en el país. El dirigente gremial dijo que este es un cambio sorpresivo en las reglas de juego para la producción nacional del biocombustible.



“Entendíamos que esa norma había entrado en vigencia el pasado 29 de octubre, pero con sorpresa conocimos que la misma ya había sido modificada por otra resolución del Ministerio de Ambiente el pasado 27 de octubre".



“Llama la atención que esta modificación no se hubiese puesto en consulta pública de todos los actores interesados, cuando dicho acto tuvo un largo proceso de desarrollo y de socialización de más de doce meses".



“De hecho, ese Ministerio en dos ocasiones presentó la propuesta regulatoria a consulta nacional entre enero y abril del presente año”, explicó Mira.



La norma fue publicada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por un periodo de tres meses (del 25 de abril al 25 de julio), a pesar de no ser requerido, ya que este procedimiento es solo para los reglamentos técnicos y no para normas ambientales. Ese concepto lo ratificó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



El dirigente gremial concluyó que está demostrado que el etanol colombiano reduce en un 74 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) si se compara con la gasolina, mientras que para el etanol de maíz de los Estados Unidos la reducción de GEI es del 10 por ciento.



“Resulta altamente preocupante que, a estas alturas del proceso, cuando se entendía que ya la norma debía estar vigente, el Gobierno expida otra norma que la modifica, sin que los interesados nacionales se enteren, en forma aparentemente oculta y respondiendo a presiones de los Estados Unidos, en desmedro de la producción nacional, concluyó el presidente de Asocaña.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS