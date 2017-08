Nuevo ISO de Icontec busca reducir el riesgo de sobornos

Icontec, en conjunto con grandes entidades internacionales que diseñan las normas de las diferentes industrias, viene trabajando desde hace varios años en una reglamentación que permita reducir el riesgo de que el soborno se presente dentro de una entidad estatal o empresa.

De este trabajo nació el ISO 37001: “Esta no es una vacuna contra el soborno. Lo que se incorpora son mecanismos para reducir la posibilidad de que se presente el soborno al interior de entidades y empresas”, explicó Roberto Enrique Montoya, director ejecutivo de Icontec.



Esta norma no fue diseñada para Colombia o Latinoamérica, “es un tema en el que todos los países venimos trabajando y aportando desde mucho tiempo atrás porque a todos nos golpean de alguna manera este tipo de actos delictivos”.



Montoya señaló que el desarrollo de normas técnicas en Colombia es de gran relevancia, más si se tiene en cuenta que el propósito es culminar el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), para lo cual Icontec, asegura, ha sido muy importante, al punto de que cerca de 50 % de las normas que rigen hoy las diferentes industrias están bajo estándares internacionales, uno de los factores que más tiene en cuenta la organización para avalar el ingreso.

El director añadió que si bien la entidad participó en el diseño de esta norma, no se va a certificar a las empresas ya que no se puede certificar la ética de los trabajadores.



“Lo que hacemos es capacitar a las empresas, sensibilizar a los trabajadores y decirle a cada firma si implementa bien o no la norma; sin embargo, no llegaremos al punto de certificar”, dijo.



Por último, resaltó que el acompañamiento que han tenido desde la Secretaría para la Transparencia de la Presidencia ha sido clave en la promoción de la normativa en la estructura colombiana.



EL TIEMPO