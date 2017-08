Tenderos siguen alerta por aplicación del Código de Policía

El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, dijo que el gremio pondrá en circulación una cartilla con el fin de informar a los comerciantes sobre sus aspectos más relevantes.

Insistió en que los tenderos siguen inquietos por lo que tiene que ver con el consumo de cerveza en sus establecimientos, ya que se han conocido casos en los cuales las autoridades no han actuado correctamente.



En ese sentido rechazó que se pretenda prohibir el consumo en ante-jardines adecuados para atención de clientes.



El error, dice Botero, es que en algunos casos las autoridades han dicho que eso no se puede hacer porque es un espacio público. "Pero no es cierto, porque en realidad es un espacio privado abierto al público. Por tanto, no hay lugar a una sanción", reclamó el dirigente gremial, quien también hizo un llamado para que los comerciantes reporten cualquier situación que vulnere el desarrollo de su actividad.



A su juicio, debe ser claro que una vez los ciudadanos salen de un establecimiento e infringen alguna de las normas, no puede responsabilizarse al dueño del local.



Igualmente, Guillermo Botero, ratificó que el nuevo Código de Policía no ha modificado ninguna norma relacionada con el consumo de cerveza en las tiendas, al tiempo que recordó que ésta es considerada como un licor de bajo impacto.



Sobre otros temas que determina la nueva norma y que los comerciantes deben tener en cuenta, el presidente de Fenalco recordó que los sitios que dispensan alimentos y licores, deben permitir gratuitamente el uso de los baños a adultos mayores, mujeres embarazadas y niños.



El otro tema importante que deben tener en cuenta los dueños de las tiendas es el relacionado con el uso de música en volúmenes adecuados.



