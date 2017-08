Hay 1.550 nuevas habitaciones de hotel en el país

La participación de los grupos nacionales y extranjeros en el sector hotelero representa altas inversiones en el 2017. Las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indican que durante los 5 primeros meses se abrieron 1.550 habitaciones nuevas, con inversiones por 163.182 millones de pesos.

Además, se remodelaron 746 cuartos, con aportes por 10.708 millones de pesos.

En total, en los 5 primeros meses del año se invirtieron 173.890 millones en infraestructura hotelera y se generaron 1.240 empleos.



Los sondeos oficiales revelan que por cada habitación construida se crea mínimo un nuevo puesto para una camarera, un botones, una persona en la lavandería, un portero, un cocinero o alguien para mantenimiento general.



Igualmente, las aperturas han contribuido a diversificar el turismo, pues, en destinos donde antes solo era posible la playa, con la inauguración de centros de convenciones en los hoteles se atraen viajeros de negocios y congresos; y por esa vía, a personas en tareas como meseros, técnicos de sonido o de logística.



El reporte de Mincomercio agrega que la exención tributaria por 30 años, otorgada desde el 2003 al sector hotelero, ha impulsado, en total, la creación de 58.000 empleos. Además, desde cuando se estipuló la exención en el decreto 2755, se han construido 45.546 habitaciones y se han remodelado 26.848.

Por ejemplo, con el beneficio tributario se construyó la segunda torre del hotel Zuana de Santa Marta, de 18 pisos y con 81 suites. Dicha inversión ascendió a 50.000 millones de pesos, y se generaron empleos para población vulnerable. “Entre el 2010 y el 2017, la infraestructura se multiplicó por 10, y a marzo del 2017 se construyeron 37.066 habitaciones, con una inversión de 4 billones 366 mil millones de pesos, y se remodelaron 16.289, por 362.004 millones de pesos”, agrega el reporte de Mincomercio.

Colombia recibe hoy 6 millones de viajeros extranjeros por año, y que en el 2016 dejaron 5.688 millones de dólares FACEBOOK

TWITTER



Estos recursos los han canalizado, entre otros, buena parte de las cadenas internacionales y operadores globales como Hilton Hotels & Resorts, Hampton by Hilton, Hilton Gardens Inn, NH Hotel Group, Best Western, Four Seasons, City Express, GHL Grupo Hoteles, Acqua, Marriot, Estelar, Sheraton, DoubleTree, Intercontinental, Hyatt, Conrad Hotels & Resorts, Casa Dann Carlton, Accor (Sofitel), Novotel, y Mercure.



La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, afirmó que en su administración se han apoyado proyectos de turismo y negocios a largo plazo, que generan competitividad, innovación y promueven el emprendimiento y el empleo.



“En turismo, gracias a la labor de promoción que incluyó el regreso al país de la industria de cruceros en el 2004, Colombia recibe hoy 6 millones de viajeros extranjeros por año, y que en el 2016 dejaron 5.688 millones de dólares, con lo cual la industria es la segunda en generación de divisas, por debajo del petróleo y por encima del café y el carbón”, agregó.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS