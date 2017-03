Nicaragua elimina 'impuesto patriótico' que le imponía a Colombia

Colombia dejará de pagar cerca de 3,7 millones de dólares anuales en aranceles por los productos que exporta a Nicaragua, tras la eliminación del llamado "Impuesto Patriótico" del 35 % que, desde 1999, ese país le había impuesto, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Con esta medida a la industria colombiana se le abren nuevas oportunidades en el mercado nicaragüense, afirmó la jefe de esa cartera en Colombia, María Claudia Lacouture.

Los principales productos que se benefician con la eliminación de la medida son el farmacéutico; cosméticos y preparaciones de belleza; máquinas y equipos; papel y sus manufacturas; abonos y agroquímicos; herramientas de mano; manufacturas de hierro, acero y metales. Así como jabones, confecciones, muebles, molinería y panadería, artículos para el hogar y confitería, entre otros, que ya se venden en ese mercado pero que aumentarán su competitividad al no tener que pagar el sobrearancel.



"En nuestra política de aprovechamiento de oportunidades en los diferentes mercados, esta es una puerta que se abre para la industria manufacturera", afirmó Lacouture en un comunicado. La funcionaria agregó que además de los productos mencionados, ya hay empresarios nicaragüenses pidiendo información sobre empresas colombianas de caramelos, chicles, bombones, compotas, frutas enlatadas, galletas, cereales y leche condensada, pastas, salsas, gelatinas, cosméticos y café.



También se han identificado oportunidades para plástico en formas primarias, autopartes, materiales de construcción y aparatos eléctricos. Con la decisión tomada por Nicaragua, el arancel promedio que pagarán los productos colombianos será del 5,7 %, correspondiente al que ese país cobra para las importaciones de los países con los que no tiene Acuerdo Comercial.



Para el caso de los productos del sector agropecuario, esa media es de 10,6 % y para el resto de sectores es del 4,9 %, agregó la información.



En el 2016, Colombia registró exportaciones totales a Nicaragua por 13,98 millones de dólares, de los cuales casi todos fueron bienes no minero energéticos con 13,93 millones de dólares. Este tipo de exportaciones registraron un incremento del 21 % con relación a 2015, cuando el país exportó 11,52 millones de dólares.



