Estos son los productivos negocios de los hermanos Uribe Moreno

Los negocios de Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe, vuelven a estar en boca de distintos sectores del país, luego de la inauguración del centro comercial Nuestro Montería, del cual son inversionistas y promotores, al igual que los otros dos centros comerciales que ya han entrado en funcionamiento: Nuestro Urabá (en Apartadó, Antioquia) y Nuestro Atlántico (en Soledad, Atlántico).



Para este modelo de negocio, Jerónimo y Tomás aseguraron que primero venden los locales y luego se inicia la construcción de todo el proyecto. Además, dicen que la idea surgió hace algunos años cuando Tomás se encontraba cursando una maestría en la Universidad de Stanford.

Video Se inundó centro comercial El Nuestro por aguacero en Montería

Estas solo son las últimas movidas empresariales que se conocen de los hermanos Uribe. La primera de ellas fue en el año 2002, mismo año en que su padre se convirtió en Presidente.



La sociedad ‘Piel ácida cáscaras de naranja E.U.’ se creó en ese año y registró como actividad la producción, comercialización, venta y exportación de artesanías elaboradas en cascara de naranja y otras fibras vegetales.



La empresa se creó con activos de 3 millones de pesos, según registros de la época de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Cinco años después, en el 2007, la empresa ya contaba con 20 empleados a nivel nacional y reportaba uno activos de 319 millones de pesos. En el 2010, el nombre fue cambiado por Sapia CI SAS, que es la razón social bajo la que sigue operando actualmente, aunque comercialmente se conoce con el nombre de Salvarte.



Para el año 2012 la compañía ya tenía activos de $2.642.357.000 y pasó de ser una microempresa a entrar a la categoría de empresa pequeña.



Según registros de la Cámara de Comercio, para el año 2017 los activos de Sapia CI SAS ascienden a $17.255.443.000. La empresa cuenta con 147 empleados a nivel nacional. Tiene locales en los centros comerciales El Retiro, Atlantis y Gran Estación y franquicias en diferentes ciudades del país, especialmente en almacenes ubicados en los aeropuertos.

El almacén El Market del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez es uno de los lugares en donde se comercializan las artesanías. Foto: Andrea Morante / EL TIEMPO

También tienen participación en actividades inmobiliarias y de arquitectura e ingeniería con la empresa Yogur S.A., de la que Tomás Uribe es gerente general. Además de sus negocios en el manejo de residuos, con las empresas Ecoeficiencia CO S.A.S, constituida en el año 2003, y Ecoindustry S.A.S.



Un negocio de los hermanos Uribe que generó polémica fue el de la compra de terrenos en Mosquera en el año 2006, adquiridos por una fiducia constituida por Ecoeficiencia.



Estos terrenos fueron incluidos en el 2008 como parte de la Zona Franca de Occidente, razón por la que su precio original aumentó de manera considerable. Sin embargo, el tema se cerró con un fallo del 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que señaló que los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez no violaron los derechos e intereses colectivos relacionados con la Moralidad Pública, pues no interfirieron ante el Gobierno para la creación de la Zona Franca de Occidente, “por lo que no se pudo comprobar que recibieron algún beneficio".



Los hermanos Uribe Moreno siguen expandiendo sus negocios. Se espera que sigan con su construcción de estos centros comerciales en otras ciudades intermedias del país con más de 100.000 habitantes.



ELTIEMPO.COM