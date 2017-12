Movidas empresariales del 2017 sumaron $ 11 billones en el país

Empresas de salud, comercio electrónico, procesamiento de pollo, carbón, petróleo, vestidos de baño, deporte, esmeraldas, abonos y arepas, entre otras, han cambiado de dueños en el 2017.



Aunque faltan por conocerse las estadísticas de diciembre, en los 11 primeros meses, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avaló 135 integraciones económicas, superando 12,5 por ciento a las de todo el 2016, que fueron 120.

Según la firma Transactional Track Record (TTR), en los 11 primeros meses del año las movidas sumaron 3.618 millones de dólares (10,7 billones de pesos), con una caída de 80,6 por ciento respecto a igual periodo del 2016.



Sin embargo, cabe recordar que en el 2016, la venta del ciento por ciento de la generadora Isagén al fondo canadiense Brookfield sumó unos 3.500 millones de dólares, con lo cual se terminó disparando el monto total de los reacomodos empresariales.



Por el contrario, en el 2017 han reinado altas tasas de interés y aumento de impuestos, los cuales han repercutido sobre el gasto de las familias y los montos que destinan las compañías en el país a crecer mediante fusiones y adquisiciones, lo que en términos técnicos se conoce como expansión inorgánica.



No obstante, Colombia se mantuvo este año como un destino con seguridad jurídica para los inversionistas. Además, es un mercado de 49 millones de personas, con algunos segmentos no suficientemente desarrollados, que atrajo más competidores internacionales.



El presidente de la banca de inversión Inverlink, Mauricio Saldarriaga Navarro, afirma que ha sido un año difícil para las fusiones y adquisiciones debido a la desaceleración económica, un notorio desánimo del sector empresarial y la polarización política.



“Todo lo anterior confluyó a que el entorno de negocios para las compras, ventas y fusiones de empresas fuera relativamente complejo y que, en términos de monto total, no fuera tan activo como en años anteriores”, dijo el experto.

Las más grandes

Entre los últimos trámites que han ingresado a la SIC para ser avalados está la venta del 59,1 por ciento de Gas Natural Colombia (GNC) y el 100 por ciento de Serviconfort Colombia, filial de esta última que fabrica artefactos a base de energía.



Cabe recordar que tras un replanteamiento de las inversiones a nivel mundial, la española Gas Natural Fenosa decidió vender sus activos de gas en Colombia. También se ventila la toma de Electricaribe como otra causa. Dicho negocio se tasa en 2,2 billones de pesos, pues el Grupo Energía Bogotá (GEB) dijo que no acudirá a la oferta pública de adquisición (OPA) y conservará su 25 por ciento. Por ello, el oferente, Brookfield, podrá alcanzar máximo el 75 por ciento del capital accionario de GNC, lo que aun así convierte este movimiento en la transacción más grande del 2017.



La segunda mayor operación fue la venta de la EPS Cafesalud y la prestadora de salud Esimed, por 1,4 billones de pesos, a un consorcio conformado, entre otros, por Ribera Salud (España), Hospital Universitario de San José, Clínica Navarra y MedPlus.



Los bienes, junto con la EPS Cruz Blanca –cuya venta queda, al parecer, pendiente para el 2018–, eran las joyas de la corona de EPS Saludcoop, que se encuentra en liquidación y fue intervenida por el Estado.



Otra de las movidas fue la venta de las unidades de cuidado personal y limpieza del hogar de Quala a la angloholandesa Unilever.



Las pequeñas y medianas empresas también fueron protagonistas de las movidas: la canadiense Fura Gems acordó adquirir el 76 por ciento de la firma Esmeracol para quedarse con el control del proyecto esmeraldífero Coscuez, ubicado en San Pablo de Borbur, Boyacá. Pocos meses antes adquirió otro proyecto esmeraldífero de propiedad, entre otros, de Héctor Andrés Paéz Rojas.



Entre las pequeñas movidas también está el ingreso de la confeccionista de vestidos de baño Maaji, a L’ Catterton Asia, brazo inversionista del grupo LVMH, fabricante de la marca Louis Vuitton.



Entre tanto, Carvajal firmó una opción de compra por el 4,7 por ciento de Carvajal Empaques, que está en manos de la Corporación Financiera Internacional (CFI).



La CFI, filial del Banco Mundial, también inyectará 20 millones de dólares a Alquería, empresa en la cual es accionista.

Algunos negocios en los sectores

Colbio, con Inca



Inca Worldwide adquirió una participación accionaria mayoritaria en Colbio, empresa que produce aceite para combustión a base, entre otras semillas, de jatropa e higuerilla.



Fondo en Millos



El fondo de capital Blas de Leso, que hace parte de Amber Capital Investment (EE. UU.), aumentó de 48 a 67 por ciento su participación accionaria en el club de fútbol Millonarios.



Venden Generali



Talanx Group, de Alemania, adquirió a Generali Colombia Seguros y su subsidiaria Generali Colombia Vida Compañía de Seguros. A nivel mundial, Generali también cambió de dueño.



Cargill se amplía



La multinacional estadounidense Cargill adquirió a Pollos El Bucanero, que era de la familia Cortés. Esta empresa factura al año 550.000 millones de pesos y tiene 10,8 por ciento del mercado.



Kokoriko con Andrés



Andrés Carne de Res, Kokoriko y Mimo's se integraron bajo una sola ‘holding’, a la cual llegó como accionista el fondo de capital Portland Private Equity.



Negocio verde



I. C. Asesorías Proyectos acordó comprar la central hidroeléctrica Puente Guillermo en el municipio Puente Nacional, Santander. Era propiedad de la firma colombiana Enerco.



Air Liquide se crece



Air Liquide Healthcare adquirió a Esencial (Colombia), institución prestadora de salud (IPS), y a Oxymaster, firma que se especializa en el tratamiento domiciliario a pacientes con trastornos respiratorios.



Corona se ensancha



La Organización Corona, a través de su filial Sumicol, adquirió el control de Agromil, una empresa de agroquímicos.

La industria fue un objetivo de los compradores

Los fondos de capital y grupos también aumentaron su participación en el mercado mediante adquisiciones de acciones en firmas del sector industrial en 2017.



Axon Partners Group adquirió una participación accionaria en Colchones REM (Colombia). Entre tanto, Putney Capital obtuvo el 50 por ciento del negocio siderúrgico de Diaco.



Por su parte, Solenis (EE. UU.) adquirió los negocios y activos de Nopco Colombiana, una productora de químicos. Mientras que Azul Nevado, firma controlada por algunos socios de Alpina, adquirió la productora Don Maíz.

En el 2018, crecimiento de transacciones sería de 16 %

De forma paralela a la reactivación económica esperada en el país, el monto de las fusiones y adquisiciones volvería al alza el otro año.



Baker McKenzie prevé que el crecimiento de los sectores de minería, infraestructura y energía impulsaría el PIB hasta un 2,5 por ciento anual, al 2020.



Asimismo, proyecta que en el 2018 las fusiones y adquisiciones de empresas en el país sumarían 4.200 millones de dólares, y la participación de Colombia a nivel de Latinoamérica en dicho indicador se ubicaría en 3,8 por ciento, toda vez que se calculan transacciones en la región por 107.800 millones de dólares.



Mauricio Saldarriaga, el jefe de la banca de Inversión Inverlink, afirma que entre los escollos por superar figura el periodo electoral, pues puede afectar el clima de los negocios en el país.



“Por el lado positivo vemos que seguramente puede mostrar un repunte en términos del crecimiento económico, con mejores precios de los ‘commodities’ y una mayor dinámica del sector infraestructura, que seguramente seguirá siendo un jalonador importante del crecimiento”, agrega Saldarriaga.



En su opinión, en el contexto regional, Colombia sigue siendo un mercado atractivo con buenas oportunidades de crecimiento.



“Vemos que los inversionistas internacionales lo ven igualmente como un mercado interesante”, añade.



Entre las movidas que podrían definirse el próximo año, de no anunciarse esta semana, están la esperada alianza Avianca United Airlines.



De otro lado, la empresa de telecomunicaciones ETB deberá superar escollos legales para ser enajenada.



Además, el Grupo Energía Bogotá (GEB) prevé colocar acciones por 3,5 billones de pesos, con lo que Bogotá reduciría su participación de 76 a 56 por ciento.



Además, aunque apeló la decisión ante la Superindustria, se pronostica igualmente que Terpel saldrá de las estaciones de combustible Esso y Mobil, incluidas en el acuerdo inicial de su sociedad matriz (Copec), a nivel de la región andina con la multinacional ExxonMobil.



Adicionalmente, la Nación habría acelerado la búsqueda de posibles interesados para vender su 32,5 por ciento en ColTel (Movistar Colombia). La vía de salida sería la venta a un tercero o una democratización, pues se prevé que Telefónica no aumente su actual 67,5 por ciento en la compañía.



Por su parte, la compañía Biomax prevé vender la empresa colombiana de ventas de alimentos y bebidas por dispensadores AutoSnack.



