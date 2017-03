Ministro de Transporte confirma que se declarará caducidad de Navelena

Medidas inmediatas anunció el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, para mantener la navegavilidad del río Magdalena, luego de confirmar que durante la audiencia de este jueves "se declarará la caducidad del contrato con Navelena", tras lo cual, el consorcio tendrá una semana para apelar, lo que indica que hasta esa fecha se sabrá si queda en firme la caducidad.



El anuncio lo hizo el ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas, en Barranquilla, donde reiteró que, en lo que queda de este año, Cormagdalena asumiría las funciones que tenía el consorcio.



Según Rojas, si se declara la caducidad el Gobierno acudirá a la urgencia manifiesta para poder contratar obras inmediatas. Recordó que hay garantizados más de 10 mil millones de pesos para realizar el dragado del afluente durante el año.

También hay recursos de Cormagdalena y de Ecopetrol, que permitirán mantener la competitividad del río el cual, pese a la situación que se ha presentado, no ha reducido su capacidad de acceso de barcos. "De 330, en los últimos meses, solo 3 no han podido entrar", dijo Rojas.



De igual manera, agregó que estos momentos pueden convertirse en oportunidades, toda vez que para el nuevo contrato se está pensando en tener en cuenta aspectos que no se incluyeron en el anterior, como el de la reconstrucción de Tajamar oriental y occidental, entre otros.



