Inflación de abril es una noticia 'agridulce', dice Minhacienda

Aunque el viernes el presidente Juan Manuel Santos calificó las cifras del Dane sobre la inflación en Colombia durante abril pasado como “una buena noticia”, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo este sábado que es “agridulce”.

Según la entidad estadística, esta variable se ubicó en 0,47 por ciento en el cuarto mes del año, situando la inflación de los doce meses en 4,66 por ciento y el año corrido en 3 por ciento.



Aunque este indicador disminuyó y el relacionado con alimentos en los últimos doce meses está muy bajo, hay un componente de la canasta familiar que no tienen el mismo comportamiento: los precios de los servicios regulados (energía eléctrica, agua y transporte), los cuales están subiendo.



De acuerdo con el informe del Dane, el grupo de alimentos presentó una variación mensual de 0,13 por ciento en abril pasado, mientras que en el mismo mes del 2016 fue 1,26.



Pese a esto, el Jefe de la cartera de Hacienda reveló que el Gobierno identificó que esos servicios (regulados) evitaron que los resultados fueran mejores, por lo cual convocará a las Comisiones de Regulación para que disminuyan sus costos.



“El Presidente la República, Juan Manuel Santos, me ha dado instrucciones para convocar a las comisiones de regulación de agua y energía para analizar qué es lo que está pasando con las tarifas, pues sus valores evitaron que la inflación pudiera tener mejores resultados”, anotó Cárdenas, quien señaló que analizará con quienes regulan sus precios qué es lo que está pasando “porque tenemos que proteger el bolsillo de todos los colombianos”.



Finalmente, el Ministro de Hacienda anunció que de igual forma se analizará desde el Gobierno Nacional la regulación que se está dando al precio del transporte público.



“No tiene una razón de ser que las tarifas de transporte público hayan subido tanto. Sí ya la economía nos está dando buenos resultados porque los alimentos están bajando, no puede ser posible que ahora por cuenta de la falta de regulación tengamos más inflación”, concluyó.



