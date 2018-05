Ingreso a Ocde hará que no se pierda avance de buen gobierno: Ministra

La prueba más difícil para entrar a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) quedó superada luego de que Colombia fue admitida en el Comité de Comercio de dicha institución.



Este jueves, una fuente del Gobierno le confirmó a EL TIEMPO el visto bueno de ese comité, que enfrentaba la dura oposición de gremios industriales y farmacéuticos de Estados Unidos. Aún así, este y los otros 35 países miembros aceptaron por consenso la entrada de Colombia.

“Nuestro proceso de ingreso a la Ocde, ese club de buenas prácticas, avanza por buen camino. Estamos en la recta final”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, habló con EL TIEMPO sobre este y otros temas.

¿Cuándo será la reunión definitiva?

​

Los días 24 y 25 de mayo se reúne el comité ejecutivo, de 36 representantes. El 25 se podría dar oficialmente la buena noticia.



¿Usted va a esa reunión?

​

Si se oficializa el ingreso, voy con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, a la reunión ministerial de la Ocde, que sería el 30 y 31 de mayo en París.



¿Para qué sirve estar en la Ocde?

​

Es una organización de buenas prácticas públicas, lo que conduce a sus integrantes a procurar darles bienestar a los ciudadanos. Los estándares que tiene la Ocde llevan a los países a lograr objetivos en temas como medioambiente y generación de empleo, por ejemplo.



Además, entre otros, dice cuáles son las mejores prácticas del Gobierno para combatir la pobreza y la informalidad.

El reto de medirse con una vara alta

¿Eso impone una vara alta porque si el país no cumple, lo expulsan?

​

No nos expulsan, pero hay unos compromisos por cumplir. No es un organismo como la Organización Mundial del Comercio que admite demandas, o el Fondo Monetario Internacional. El país es monitoreado y se deben cumplir compromisos y cuando se es miembro se tienen que concretar.



Pero son todos buenos para la gente y la economía nacional porque atrae inversión extranjera y valoriza la inversión colombiana en el país y el exterior.



Les da también seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros. El ingreso permite que Colombia no abandone avances para mejorar el desarrollo. Es un gana gana.



¿Ya se anticiparon los inversionistas internacionales al ingreso de Colombia a la Ocde?

​

Están pendientes porque eso es muy bueno para ellos.



¿El ingreso a la Ocde debe ser aprobado por el Congreso de la República?

​

Sí. Y confiamos en que vean lo clave de este paso.



¿Los pedidos de empresarios de Estados Unidos sobre propiedad intelectual y facilitación del comercio fueron una traba?

​

Esos pedidos se cumplen con Ocde o sin Ocde porque son compromisos internacionales.



Por ejemplo, la ley de derechos de autor de 1983 la cambiaremos. Esto porque no ampara bien a los artistas, actores y la producción audiovisual, con base en sistemas internacionales. Por ello, los artistas han anunciado el respaldo a la ley en el Congreso.

Sobre el lío de los aranceles al acero

Sobre la medida que tomó Estados Unidos de dejar aranceles al acero y aluminio, ¿cómo lograría la exención?

​

La medida no tiene nada que ver con los 6 años del TLC con Estados Unidos. Fue una decisión interna de ese país y fue para varios de ellos.



En marzo, cuando se tomó la medida, precisamente estábamos hablando en el Departamento Comercial en Estados Unidos sobre el ingreso de Colombia a la Ocde.

Y en reuniones en diversos foros con ellos les hemos manifestado que Colombia combate el dumping y el contrabando y es un amigo estratégico. Luego, desde el primer momento, hemos planteado la exclusión, a través de cuatro comunicaciones.



He hablado con el embajador, con el representante comercial Ross y los que nos han indicado. Les reiteramos que también tomamos medidas contra países con comercio no regulado. Colombia ha tomado 25 medidas para amparar empresas contra el dumping y comercio no regular de ciertos países.

Se emitió además una norma de declaración anticipada porque si se importa acero y aluminio se debe decir antes el fin. Hay también nuevos controles y monitoreo de las importaciones. A Estados Unidos le gustaron las nuevas medidas. Y son también para que desde otros países no nos inunden con desvío de importaciones de acero y aluminio y se perjudiquen productores locales.



En días pasados, acordamos, con el sector privado colombiano, trabajar con un sistema de cuotas de exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos porque el Gobierno decidió que no va a imponerlas unilateralmente.



Hace 9 día acordamos que trabajaremos en una modalidad de cuota porque los que están excluidos ya como Brasil, Corea y la Unión Europa propusieron la cuota. Ya el ministerio mandó la carta a Estados Unidos y si lo consideran, podemos ir la otra semana a negociarla.

Y los problemas de comercio exterior con Ecuador, Perú y Panamá

Ecuador volvió a subir aranceles a las diez principales exportaciones de Colombia, por el tema del arroz. ¿Sabe de una posible decisión similar de Perú, y Colombia cómo puede responder?

​

Hemos decidido que esos temas los analizaremos bajo instancias de la CAN. El compromiso que tiene Colombia es cumplir la decisión (de la CAN) y no lo hizo.



¿Y las discrepancias con Panamá?

​

Las conversaciones para que ellos no nos demanden ni tomen retaliaciones siguen. Las reuniones con el ministro han sido cordiales y esperamos llegar a acuerdos. Colombia reconoce que Panamá también es afectada por la llegada de contrabando y es usado para los envíos. Se ha afectado nuestra industria de confecciones y calzado pero las aprehensiones por contrabando técnico han aumentado.





ROLANDO LOZANO

REDACCIÓN ECONOMÍA

Twitter: @RolandoLozano3