Gobierno planteará subir 58 por ciento el presupuesto de las regalías

Con la obligación de pisar el acelerador al sector minero energético (petróleo, gas, minería y energía), la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, inició su gestión con tres prioridades claras: energías renovables, gerencia integral del sector y eficiencia en los trámites que las empresas gestionan ante las entidades públicas.

Bajo esas premisas, en entrevista con EL TIEMPO, la funcionaria reveló que uno de los principales planteamientos que se hará al Congreso será subir en 58 por ciento, a 18,5 billones de pesos, el presupuesto de regalías para el bienio 2019-2020, dada la recuperación del sector y de los precios.

¿Cuáles son sus tres prioridades?



Uno, energías renovables. Dos, gerencia en el sector, que tiene dos aristas: trabajo en equipo en el Gobierno con los que estamos involucrados en el proceso de licenciamiento ambiental y mucha gerencia.



Tenemos que ser más eficientes en los trámites que las empresas tienen que hacer. El tercero es trabajar en los instrumentos necesarios para atender el sector.



¿Cómo impulsará la exploración y producción petrolera?



Definitivamente tenemos que meterle un acelerador al sector. Hay buenos instrumentos. Está el Cert, que acaba de salir, y las empresas van a estar interesadas en acelerar la inversión porque tienen este plazo desde el 2018. Tenemos que volver a recuperar la sísmica porque es el comienzo del ciclo de todos los descubrimientos y acelerar la minuta off shore, cuyo retraso ha significado que no vaya a haber actividad este año. El otro tema, para que por lo menos mantengamos las reservas, es el recobro mejorado.



¿Qué tareas rápidas habrá al respecto?



A nosotros como sector nos tiene que doler que las decisiones se demoren, porque hay muchas cosas que se discuten y se discuten, y nadie valora el tiempo que significa que el tiempo pase y no se tome una decisión.



La minuta off shore está prácticamente lista; había cierta inquietud sobre el tema del lugar del arbitramento. Hoy, con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se decidió que la sede es Bogotá.



En cuanto a recobro y actividad de desarrollo, el tema de las comunidades es clave porque hoy en día estamos perdiendo el partido y necesitamos recuperar la confianza en que la industria hace las cosas de manera segura ambientalmente y que se preocupa por los trabajadores.



¿Qué trabajo hay por hacer en regalías para que se vea más el beneficio en las regiones?



Hay un monto de recursos, muy importante, sin ejecutarse en proyectos. Además viene el tema del presupuesto, donde habrá un aumento en el bienio 2019-2020, porque todo el tema de mayor producción y mayores precios se va traducir en el presupuesto.



¿De cuánto sería?



Para el bienio 2017-2018 se tenía como presupuesto de ingresos 11,7 billones de pesos, y el estimado para el bienio 2019- 2020 es de 18,5 billones de pesos, para un incremento del 58 por ciento. Ese es el propuesto, y en el trámite de la ley de presupuesto se puede modificar.



¿Y la reforma del sistema?



Es un tema para estudiar porque hoy lo que tenemos no le sirve a nadie, y es que haya siempre problemas con las comunidades cuando las empresas tratan de operar.

Pero hay ganancias mucho más cortas. Ahora tenemos oportunidades para aumentarles los montos de inversión a las regiones y asegurar que las decisiones se puedan tomar de una manera más acelerada.

¿Es partidaria de sacar otro porcentaje de acciones de Ecopetrol a la venta, adicional al 20 por ciento, cuyo 8,5 por ciento sigue pendiente?

Creo que se necesitarán recursos, pero hay alternativas adicionales para estudiar y debe ser parte de una conversación con el ministro de Hacienda.



¿Qué tiempo tomará decidir si se aprovechan o no los yacimientos no convencionales (‘fracking’)?



Primero hay que dar una discusión bien informada porque la que se lleva hasta ahora es con absoluta desinformación.



Me tengo que sentar con el ministro de Ambiente y definir nuestro plan de acción. Esta es una decisión que tenemos que llevarle al presidente Duque después de haberla estudiado.



Si vamos a hacerlo, es porque tenemos absoluta tranquilidad de que es responsable con el medioambiente.



El país debe conocer que si hacemos un desarrollo, las reservas de crudo pueden pasar de 7 a 15 años, y las de gas podrían pasar de 11 a 30 años.



Mayores reservas de gas significan que podemos tener un parque de generación de energía más limpio. La película es muy diferente con yacimientos no convencionales.



Lo pregunto porque en Boyacá hubo una sísmica y dijeron que era ‘fracking’…



Veo con preocupación que demos un debate tan desinformado porque ahora todo, cualquier cosa que pasa, es fracking, y en Colombia no hay fracking en la roca generadora. En cambio, se ha hecho fracturación hidráulica durante 50 años. Entonces, el desconocimiento es absoluto.

¿Qué panorama tiene de Electricaribe tras su reunión de hoy (ayer) con la FDN, el interventor y la Superservicios?

Electricaribe intervenida tiene planeado salir a buscar un operador privado. A finales de septiembre se deberían recibir las ofertas no vinculantes. Luego se pasa a la fase de debida diligencia, y más o menos en enero habría ofertas vinculantes. Estaba enterándome.



Pero ya hay protestas de los políticos para que no toquen tarifas...



Los supuestos financieros están basados en el marco tarifario actual, que aplica para todo el país. Este remunera inversiones, y esas inversiones son absolutamente indispensables para romper el ciclo vicioso que tenemos en Electricaribe, de no hacer inversiones, mala calidad y no pago.



Y esas inversiones son las que van a mejorar la calidad. No habrá un aumento de tarifas hasta que no vaya habiendo una mejora paulatina de la calidad.



¿Cómo ve el panorama de mayor competencia en el mercado eléctrico?



En sol y viento, es una meta de este gobierno aumentar de manera significativa la capacidad de generación. Ahí es muy importante tener en cuenta la complementariedad, sobre todo con el tema hídrico. Es la gran oportunidad de que entren nuevos agentes.



Tenemos como premisa que va a haber espacio para que se desarrollen las fuentes renovables y no renovables. No hay que escoger entre las dos, se necesitan todas.



¿Cómo reactivar la minería?



Tenemos retos inmensos. Formalizar a los pequeños mineros y a los artesanales, el reto de minería ilegal y las consultas populares.



Es importante que las empresas trabajen mucho en la obligación de concertar con las comunidades. Lo segundo es que es clave la estabilidad jurídica, y estamos esperando que la Corte se pronuncie frente a la sentencia de Cumaral.



Esperamos que dé claridad y, si eso no pasara, al interior del Gobierno tenemos que dar una discusión de cómo abordar el tema para aclarar el ordenamiento en la concertación.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu