La mezcla de biodiésel también subió al 10 %

En un punto porcentual, del 9 a l 10 por ciento, subió la mezcla para el biodiésel en el combustible que se comercializa en Colombia.

Así las cosas, el Gobierno sigue dando soluciones para los problemas de contaminación que se han manifestado de forma evidente (con altos indicadores de bruma) en ciudades como Bogotá y Medellín; en esta última se puso en marcha un ‘pico y placa’ ambiental.



Acerca del tema, Jorge Bendeck, presidente de Fedebiocombustibles, indicó que la primera fase de llegar al 10 por ciento de biodiésel regirá desde el primero de marzo, con la decisión del Gobierno de igualar las mezclas en todo el país.



El dirigente gremial llamó la atención porque las empresas de la gran minería del carbón, como Cerrejón, Drummond y Prodeco, así como Cerro Matoso se involucren en el proceso de las mezclas, “esto es urgente porque así como todos los colombianos lo hacemos, no se entiende que esas empresas no lo hagan”.



“El Ministro de Minas está decidido a convencerlos, pero aún no hay fechas; le tenemos que reconocer a él porque es el único titular de esas cartera que ha dado los pasos para que las mezclas se dieran”, dijo.



Por otra parte, la solución ideal está en que la mezcla sea del 100 por ciento, es decir, que todos los vehículos que usan diésel se muevan con el combustible derivado del aceite crudo de palma.



Es más, para sustentar esto, presentó a EL TIEMPO un estudio de la Universidad de Antioquia que evidencia cómo los indicadores de emisiones se reducen de forma sustancial cuanto más se agregue biodiésel a la mezcla.



Otro estudio del Banco Mundial, presentado por Bendeck, ilustra los impactos de la polución del aire; entre otras cifras se tienen que el costo anual de la polución del aire urbano es de 5,5 billones de pesos y ocasionó 4.872 muertes prematuras tanto en Bogotá como en el valle del Aburrá en el año 2013.



El presidente del gremio de los productores de biocombustibles recordó que el uso del biodiésel reduce en 83 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero.

Vale la pena anotar que la demanda actual de biodiésel es de 513.221 toneladas, registradas para el 2017.



Ahora, otro de los aspectos en los que el dirigente gremial llamó la atención fue por el lucro cesante que tienen hoy las refinerías.



Estas, que producen el biocombustible, tienen una infraestructura suficiente para producir más de 916.000 toneladas, pero la demanda apenas supera las 526.900; así las cosas, estas factorías funcionan al 60 por ciento, por lo cual dejan de de producir unas 400.000 toneladas anuales.



En las cuentas de los empresarios de este sector agroindustrial se tiene que este lucro cesante, monetizado, representa el valor de cuatro refinerías; una sola de estas, para producir 100.000 toneladas anuales de biodiésel, cuesta no menos de 40 millones de dólares.



“No es posible que una industria, con esa capacidad instalada, tenga poco mercado.

“Las señales que dio el Gobierno (para comienzos de esta siglo) eran que debería sembrarse más palma y tener una mayor capacidad instalada de producción del biocombustible porque la mezcla (proyectada para el 2020) sería del 20 por ciento.



“Hay suficiente capacidad industrial instalada y materia prima suficiente para llegar hasta un 18 por ciento si el Gobierno así lo decidiera”, anotó el presidente de Fedebiocombustibles.



Otro de los temas, de candente actualidad, es el de las restricciones que impondrá la Unión Europea a la importación del aceite crudo de palma y sus derivados en la medida que, se alega en la UE, los cultivos de palma han favorecido la deforestación, particularmente en los países del sureste asiático.



“Seremos víctimas por extensión, pues los europeos nos colocan al lado de otros países que han tenido esas prácticas que denuncian”, dijo Bendeck.



Sin embargo indicó que la decisión de incrementar mucho más el porcentaje de la mezcla, que la hace el Ministerio de Minas, no la ha tomado porque “para ellos es muy caro”.



