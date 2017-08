México se consolida como un país cervecero

México tiene mucho que celebrar en el Día Internacional de la Cerveza. El país se ha consolidado como el principal exportador de la bebida en el mundo con ventas que superaron los 2.800 millones de dólares en el 2016. Y es además el séptimo productor mundial, de una lista que incluye 125 países cerveceros según datos oficiales.

La cerveza que se produce en México se vende en más de 180 países en los cinco continentes, pero Estados Unidos es por mucho su destino principal. Siete de cada diez que salen del país terminan en el mercado estadounidense. Le siguen, de forma sorpresiva, Chile y Australia (que importan un 5 por ciento cada uno). Canadá (4 por ciento) y el Reino Unido (2 por ciento) son también consumidores habituales.



Los mexicanos consumen per cápita alrededor de 60 litros de cerveza al año, muy lejos de países como República Checa (143 litros per cápita), Alemania (106) o Austria (105), donde el producto realmente se toma en serio. México tiene, sin embargo, un lugar en el podio latinoamericano, al ser el tercer país que más la consume en la región.



Otro punto es quiénes son los dueños de la cerveza. Grupo Modelo, que produce la famosa Corona, y la Cervecería Cuauhtémoc - Moctezuma, que tiene a Sol como principal marca de exportación, ya no son marcas ciento por ciento mexicanas.



El gigante belga Anheuser-Busch In Bev compró en el 2012 el 50 por ciento de las acciones de Grupo Modelo, que tiene una cuota de mercado en México de casi 60 por ciento y tomó el control definitivo un año después. Por su parte, la holandesa Heineken llegó a un acuerdo en el 2010 con Femsa (que distribuye y embotella la Coca Cola en México) para tomar el control de Cuauhtémoc - Moctezuma.



Los dos gigantes cerveceros de México cada vez producen más en el país, pero con capital extranjero. La industria genera 55.000 empleos directos y 2,5 millones de indirectos; por su parte, los estados más dinámicos por su producción son Oaxaca (10,8 por ciento), Zacatecas (17,7 por ciento), Coahuila (14,6 por ciento), la Ciudad de México (12,4 por ciento) y Nuevo León (11,1 por ciento).



