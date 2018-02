‘Para la gente que quiere vivienda social hay oferta’: Credifamilia

La disminución de la tasa de intervención del Banco de la República, que actualmente está en 4,50 por ciento, y la reacción de la banca para atraer a sus clientes, siempre serán determinantes para la dinámica de los créditos hipotecarios y este año no será la excepción.

Así lo anunció Juan Sebastián Pardo, presidente de la entidad financiadora de vivienda Credifamilia, quien habló con EL TIEMPO de este y otros temas.



¿Qué opina de las disminuciones de la tasa de intervención por parte del Emisor?



Es positivo que de esta forma el país haya logrado controlar el aumento en la inflación que comenzó en el 2015, ya que cuando es alta golpea a todos los segmentos de la economía, especialmente a los menos favorecidos. Espero que la decisión ayude a dinamizar la economía, la cual estoy viendo con mucho optimismo para el 2018.



¿Cómo ve a los usuarios de crédito hipotecario? En algún momento se dijo que estaban empezando a ‘colgarse’...



Una economía en desaceleración tiene impacto sobre la cartera de créditos, pues todos debemos ajustarnos a un entorno más apretado. En términos de calidad de la cartera de vivienda, en el caso de Credifamilia sentimos una mejoría importante a finales del año pasado, pues cerramos en 3,49 por ciento la cartera vencida, mejor que el 3,93 del 2016.



Sin embargo, estamos alerta, ya que como lo muestran los datos económicos, hay sectores que aún no han recuperado la dinámica que tenían hace algunos años.



Hay un repunte en los indicadores de la vivienda de interés social (VIS); caso contrario es el de la oferta para el estrato medio, que aún no tiene el impacto esperado, ¿qué opina?

La ventas de VIS crecieron en valor en el 2017, lo cual es muy importante porque muestra que los hogares están encontrando oferta que están en capacidad de comprar. Los programas del Gobierno han sido fundamentales para apoyar a los compradores de VIS y de vivienda prioritaria (VIP).



En cuanto al subsidio al estrato medio, mi percepción es que no actúa como habilitador fundamental de la compra de vivienda en ese segmento pues, si lo fuera, estaríamos viendo resultados parecidos a los de VIS, donde ha habido un crecimiento sostenido los dos últimos años aún con la desaceleración económica.



A propósito, ¿cuál ha sido, y será, el papel del subsidio a la tasa en la dinámica de los créditos?



Considero que el Estado debe enfocar sus subsidios (que son limitados) solo a personas y segmentos que los necesitan. La efectividad de este enfoque es clara en VIP y VIS, pues el auxilio a la cuota inicial (subsidio familiar de vivienda) y el de la tasa de interés, son habilitadores fundamentales e indispensables para la mayoría de las familias compradoras.



Diariamente vemos en Credifamilia que la mayoría de los solicitantes de crédito solo logran el cierre financiero para su inversión gracias a estos beneficios. Por lo anterior, es clave una política pública de largo plazo que garantice la disponibilidad permanente de estas ayudas.



¿Cuáles son las metas de Credifamilia este año, en medio de un primer semestre electoral?



Insisto. Soy muy optimista con las señales de recuperación que ha dado la economía. Por eso, la entidad espera crecer su cartera de créditos en 30 por ciento.



Como en todos los países, el debate electoral hace que algunas personas pospongan sus decisiones de inversión y esto podría tener un efecto en la compra de vivienda; sin embargo, en el segmento VIS esto es menos pronunciado porque cuando se adquiere la primera casa, se hace con consideraciones familiares de largo plazo, más que por expectativas de inversión.



La entidad ha sido fuerte en préstamos para vivienda social y clase media. ¿Hay planes para incursionar en otros segmentos o nuevas líneas de crédito?



Seguimos creciendo y por sus resultados financieros la calificadora de riesgo BRC S&P asignó perspectiva positiva a nuestra calificación en el 2017. Para inversionistas, el proyecto más importante de Credifamilia para este año es expandir nuestra oferta de CDT al público ofreciendo tasas muy competitivas y un servicio excelente y personalizado. En un análisis concluimos que el rendimiento de nuestros CDT supera el de muchas inversiones de corto plazo, porque los clientes se ahorran las comisiones de administración.



Finalmente, quiero recordar, además, que desde hace años venimos trabajando una iniciativa de originación de créditos hipotecarios de manera digital.

GABRIEL E. FLÓREZ G.