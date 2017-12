Menos pago de deuda, punto clave en recorte al presupuesto del 2017

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley de regla fiscal, que indica que este año el déficit no puede exceder el 3,6 por ciento del PIB, el Gobierno anunció un recorte de 4 billones de pesos del presupuesto del 2017.



El presente año se prevé un PIB (producción) de 900 billones de pesos, por lo que el déficit fiscal no debería superar 32,4 billones de pesos.

Un recaudo de impuestos menor a lo previsto, el ajuste a los nuevos precios de las materias primas y el menor crecimiento económico dificultaban cumplir la meta.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que en gastos de funcionamiento el recorte será de 1,8 billones pesos; en amortizaciones, 567.000 millones de pesos; en inversión, 842.000 millones pesos; y en intereses, de 800.000 millones de pesos.



Al respecto, el jefe de investigaciones económicas de la firma CrediCorp Capital, Daniel Velandia, dijo que el menor impacto del dólar sobre las operaciones de manejo de deuda previstas por el Gobierno permiten reducir el servicio de la misma.



Agregó que aunque las operaciones de manejo de deuda, como canjes, ya se hicieron en el transcurso del 2017, el anuncio también se considera un sinceramiento de lo que no van a alcanzar a ejecutar los sectores.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que los menores pagos de intereses se darán porque el dólar ha estado en 2.950 pesos, un poco por debajo del valor previsto de 3.000 pesos, situación similar a las nuevas necesidades de las amortizaciones.



Por su lado, la inversión del Gobierno se recorta en 842.000 millones y los gastos de funcionamiento y en 1,8 billones, generando los 4 billones de pesos del recorte. Por ministerios, se observa que Trabajo ve disminuido el presupuesto en 868.063 millones de pesos (21,7 por ciento del total) y Hacienda y Crédito Público, en 197.824 millones de pesos (4,9 por ciento del recorte definido).



El resto de despachos ministeriales se afectan con menos de 68.000 millones de pesos anuales de reducción de gastos. Aunque buena parte de los rubros sufren recorte, se afectan obras para la recuperación de zonas afectadas por el conflicto armado.



Por ejemplo, habrá una disminución de 29.200 millones de pesos en la implementación de obras y pequeñas y mediana infraestructura de los territorios impactados por la violencia y cultivos ilícitos.



Entre tanto, el programa de mejoramiento de la calidad educativa para funcionarios públicos recibió un ‘lapo’ cercano a 53.000 millones de pesos.



Sin embargo, cabe señalar que el golpe incluye las partidas que se habían destinado para la construcción y dotación de nuevas sedes en el país de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).



Por su lado, el sistema de modernización de la información inmobiliaria del país sufre un recorte de 21.333 millones de pesos.



Entre tanto, el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se impacta en 31.880 millones de los pesos, monto del cual 13.657 millones de pesos corresponden a gastos generales. El subsidio para el mejoramiento y construcción de vivienda de interés social se impacta en 30.000 millones de pesos.



Al anunciar las medidas, el presidente Juan Manuel Santos señaló que en este “2017 también vivimos una transición en lo económico. Sufrimos hace un par de años el mayor desplome de precios de nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, y esto afectó gravemente nuestras finanzas, redujo nuestros recursos para invertir, y a buscar un mayor y más eficiente recaudo de impuestos. Este ajuste lo hicimos sin afectar el empleo y los sectores más vulnerables”.



El mandatario dijo que el crecimiento económico de 2017 no ha sido el esperado, pero señaló que está por encima del promedio de la región. Y sobre la calificación de la firma Standard & Poor’s, recalcó que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estuvo hablando con ellos, “quienes explicaron que la calificación no era sobre lo que estaba sucediendo sino acerca de las dificultades que veía hacia el futuro”.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS