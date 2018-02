Mejoró la confianza de los compradores de vivienda

A los recientes datos revelados por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) sobre las ventas y los lanzamientos de vivienda en el país el año pasado, Fedesarrollo le sumó esta semana el indicador de disposición a comprar oferta residencial durante enero de este año.

Según La Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) del centro de estudios económicos, el interés en adquirir una casa o un apartamento se ubicó en un balance del 1,3 por ciento, lo que equivale a una reducción de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto a diciembre del 2017, pero a un aumento de 22 con relación al mismo mes del 2017.



La Encuesta también destacó los resultados por ciudades: mejoraron en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga frente a diciembre y enero del año pasado. Algo para resaltar del informe fue el desempeño en todos los estratos. El indicador de la disposición a comprar casas o apartamentos en el país, desagregados por nivel socioeconómico, muestra un aumento intermensual de 5,3 puntos en el alto. Además, frente al mismo mes del año pasado, se evidencia un aumento de 18,8 p.p. en este segmento, de 22,7 en el medio y de 21,7 en el bajo.



El reporte de Camacol, por su parte, reveló que el estrato medio (específicamente de precios entre 100 millones y 321 millones de pesos, a valores del 2017) aportó la mayor cantidad de unidades en lanzamientos y ventas.

Por ciudades

Y hay coincidencias con Fedesarrollo en la dinámica por regiones, ya que los datos positivos relacionados en la encuesta registraron un buen comportamiento en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, y Camacol, en su ‘top’ 10 de las regiones con más oferta para el 2018, tiene en buen lugar a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Atlántico.



Aunque la mayoría de los analistas coinciden en que este año será de corrección para la industria edificadora, también advierten que se trazará el camino para su recuperación, lo que será clave para revertir el dato del Producto Interno Bruto (PIB) revelado por el Dane esta semana, en el que el desempeño confirmó la caída del sector.



De hecho, durante el año pasado, el valor agregado de la rama de construcción disminuyó en 0,7 por ciento respecto al 2016, lo que se explicó por la caída de 10,4 por ciento en la ejecución de edificaciones, mientras que la de obras civiles sí aumentó 7,1 por ciento. En el primer caso, el decrecimiento obedeció –precisamente– a la caída de 16,2 por ciento del segmento no residencial (hoteles, oficinas, bodegas, etc.) y de 6,2 por ciento del residencial, es decir, vivienda.



Al respecto, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, señaló que el resultado era previsible, teniendo en cuenta la menor velocidad en la comercialización de los proyectos de vivienda y el fuerte retroceso en el inicio de obras en usos comerciales y de oficinas a lo largo del año. “Lo positivo es que durante el segundo semestre del 2017 mejoraron las condiciones para abonar una recuperación este año. Tasas de interés a la baja, menores niveles de inflación y la recuperación gradual de la confianza (ver gráfico de Fedesarrollo) son señales positivas para el mercado de vivienda”, dijo la directiva.



Frente a la dinámica de la construcción de proyectos no residenciales, Forero anotó que con la recuperación prevista del consumo y la inversión, “habrá un repunte en el desarrollo de obras para el comercio, la industria, la hotelería y los servicios, sin olvidar que hay segmentos y regiones con mayores tasas de vacancia, que harían que la recuperación en la construcción de este tipo de proyectos se dé a un menor ritmo”.

El sector crecerá 4,6 por ciento este año

Según Camacol, para este año hay que destacar los esfuerzos del Gobierno Nacional en dar continuidad a la política de vivienda social. A esto hay que sumarles los estímulos a la inversión en vivienda nueva del segmento medio. “Los 77.000 subsidios que puso a disposición para este y otros segmentos jugarán un papel clave en la dinámica durante el 2018, año en el que esperamos un crecimiento de 4,6 por ciento en el PIB del sector, con un gran aporte a ese resultado de los programas Mi Casa Ya y de las coberturas para vivienda social y la tasa de interés para el rango medio”, concluyó Forero.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

COORDINADOR EDITORIAL VIVIENDA

Twitter: @GabrielFlorezG