La trocha en el noreste antioqueño que se convertirá en una megavía

Para viajar por tierra de Zaragoza a Remedios hoy solo se puede por una trocha. Es tan pésimo el camino que algunos habitantes prefieren hacer este trayecto a caballo, antes que en carro, porque cuando llueve se vuelve intransitable. Ni los yips ni buses viejos, los únicos que prestan el servicio de transporte público por estas tierras antioqueñas, se libran de quedar atascados en el lodazal de la vía.

Es el drama cotidiano que padecen campesinos, mineros y demás habitantes que se desplazan por estas regiones. Es un trayecto que –dicen los lugareños– se hace en unas cuatro horas. “Cuando el tiempo y la carretera es buena y no se ‘come’ tanto polvo, porque cuando llueve todo es peor”.



Pero la trocha de 58 kilómetros que hay entre Zaragoza y Remedios será transformada en una autopista nacional que se podrá transitar en el el 2020, cuando se prevé terminen los trabajos y sea uno de los principales corredores por donde se moverá el transporte de carga de Medellín a Caucasia, en dirección hacia la costa Atlántica y en sentido contrario.



El paso Remedios-Zaragoza es parte de los cambios de la infraestructura que trae el proyecto Conexión Norte. Este se extiende hasta Caucasia y es una vía de Cuarta Generación (4G) que hace Autopistas del Nordeste S. A., por concesión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y en la que invertirán 1,3 billones de pesos.



A esta concesión pertenecen las firmas KMA Construcciones S.A., Ortiz Construcciones y Proyectos, Unidad de Infraestructura y Concesiones Asociadas, Solarte Nacional de Constructores, SP Ingenieros y Valores y Contratos.



La Conexión Norte servirá para interconectar por vía terrestre el suroccidente y el centro del país con los puertos de Cartagena, y el noreste antioqueño con la Ruta del Sol, a través de Puerto Berrío.



Para complementar las interconexiones entre esos puntos, avanzan paralelamente otros proyectos carreteros del Gobierno Nacional, como Magdalena 2 y Vías del Nus (Magdalena 1), que con dobles calzadas empatarán igualmente las autopistas de Ruta del Sol con vías hacia el Caribe y el sur de Colombia.



El proyecto Conexión Norte comprende trabajos en 145 km, de Remedios a Caucasia; incluye 58 km de nueva autopista entre Remedios y Zaragoza; 82 km de mejoramiento de la carretera de Zaragoza a Caucasia y una variante de 5 km en Caucasia.



El director técnico del consorcio constructor de Conexión Norte, Édgar Bernal, recordó que con las nuevas vías Medellín quedará a 4 horas de Caucasia.



Hoy, los carros tardan el doble de tiempo en el recorrido. Los automotores por aquí no pueden transitar a más de 30 km por hora. El mayor trancón lo tienen en el Alto de Ventanas, antes de llegar a Medellín. Se espera que una vez entre en operación la nueva autopista Zaragoza-Remedios, por donde irá el transporte pesado, la velocidad subirá a 80 km por hora.



Se espera que el viaje demore menos, no solo con la transformación que tendrá el tramo de Remedios a Zaragoza, donde se levantarán y repotenciarán 28 puentes para disminuir distancias y curvas. También por la ampliación y reconstrucción que tendrá la carretera entre Zaragoza y Caucasia, donde se harán 2 puentes nuevos sobre los ríos Nechí y Cacerí.

Las obras

Las obras de esta vía 4 G arrancaron hace un año. El concesionario inició los trabajos por la unidad funcional 2, entre Zaragoza y Caucasia, donde se viene construyendo un corredor prácticamente nuevo y más amplio.



También ya empezaron los trabajos de la variante de Caucasia, de 5 km, que tendrá un puente elevado y debajo, una glorieta gigante. Por esta variante circulará en el futuro el transporte de carga para que no siga pasando por el casco urbano de Caucasia.



Para avanzar en los trabajos hay, por el momento, 40 frentes de obra con 1.000 personas. Se ven a lo largo de la vía Zaragoza-Caucasia, donde están desmontando los ‘toboganes’ formados en varios tramos de la carretera.



Para mejorar la vía y dejarla plana, a igual altura para un buen tránsito, en unos puntos excavan hasta 7 metros de profundidad y los rellenan para emparejar el camino y, en otros, desmontan montículos de tierra que llegan hasta los dos metros de altura.



El director de obra de la constructora entre Zaragoza y Caucasia, Fredy Virviescas, explicó que “hay partes donde se están rectificando curvas verticales para hacerlas más planas, porque algunos trayectos son columpios, donde los conductores pierden la visibilidad”.



Mientras tanto, en el otro frente de obra, en la trocha de Zaragoza a Remedios, se viene haciendo la topografía, gestión social y predial de los terrenos para arrancar la construcción de la nueva vía.



EL TIEMPO