Internet mueve 35 % del dinero en la banca en el país

Con transacciones por 1.545,2 billones de pesos, las oficinas físicas fueron las que llegaron a movilizar mayores recursos durante el primer semestre del 2017.

Así lo indica un informe de la Superintendencia Financiera de Colombia, que registra las operaciones de la banca entre enero y junio en Colombia.



En el documento también se menciona que el sistema financiero movió en ese mismo periodo 3.528,7 billones de pesos, en el que se realizaron 2.722 millones de operaciones entre monetarias y no monetarias.



De acuerdo con la entidad, Internet fue la segunda vía más utilizada por los colombianos, con movimientos por un monto de 1.240,5 billones de pesos.



La Superfinanciera señaló también que, de las 2.722 millones de operaciones que se realizaron en los primeros seis meses del año, 1.426 millones fueron monetarias, mientras que las otras 1.296 millones no lo fueron.



El canal más común para efectuar las primeras fueron los cajeros automáticos, que sirvieron para movilizar recursos por 110,48 billones de pesos, en un total de 334,1 millones de transacciones.



Los datáfonos también se utilizaron de manera frecuente y tuvieron un total de 256,85 millones de movimientos por un valor de 44,25 billones de pesos.



En el informe se destaca además el incremento que ha tenido el uso de Internet en el país, puesto que en el 2014 se registraron apenas 630 millones de operaciones, entre monetarias y no monetarias, lo que significa que en tres años ha tenido un crecimiento del 94,4 por ciento, tras concluir junio con 1.225 millones de operaciones.



En este mismo lapso, el total de transacciones realizadas mostró un crecimiento del 56 por ciento, tras haber pasado de alrededor de 1.740 millones a 2.722.



Internet, al cierre del primer semestre, registró el 44,99 por ciento de las operaciones realizadas; a este le siguieron los cajeros automáticos (13,96 %); las oficinas físicas (11,35 %) y los datáfonos (9,86 %).



ECONOMÍA Y NEGOCIOS