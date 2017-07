Así va la batalla para controlar el brote de aftosa en el país

Las exportaciones de ganado en pie y las de carne en canal, sumadas al comercio local de ganado y a toda la cadena de insumos que demanda la actividad ganadera, están en vilo por el brotes de fiebre aftosa que afecta al país.



En las cuentas del Dane se tiene que para el 2016 se exportaron 9.703 toneladas de carne, de las cuales el 44 por ciento tuvieron a Rusia como destino; Jordania y Curazao compraron otro 36 por ciento de la carne.

También se enviaron al exterior 87.346 animales en pie, para incrementar el hato de varios países como Jordania, Irak, Líbano y Perú, exportaciones que representaron ingresos por 50,5 millones de dólares.



La emergencia podría afectar a 18 protocolos ya vigentes para la exportación de carne a igual número de países. Por ahora, Panamá, Chile, Curazao, Rusia, Ecuador y Perú han cerrado las puertas a las exportaciones ganaderas colombianas.



Por la misma razón, quedarían en vilo las negociaciones con otros 14 países, con los cuales se busca establecer las condiciones sanitarias para que Colombia tenga el aval para exportar. Entre estos, estan México, China, Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur.



La ganadería es un sector cuyo PIB generó una economía de 16,4 billones de pesos en el 2016, más de tres veces el sector cafetero, según el Dane.



El control del brote es clave para no perder las inversiones hechas desde 1997, cuando empezó el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, las cuales suman no menos de 800.000 millones de pesos.



Con estos recursos se estructuraron planes para la erradicación del mal, cuyos primeros resultados se dieron en el 2009 con la declaratoria de país libre con vacunación.



La cifra anotada fue aportada por los ganaderos por medio de la cuota parafiscal de la carne y la leche, la cual entregaron al Fondo Nacional del Ganando.

En Agroexpo, vigilantes

La inquietud que ha generado esta situación se sintió ayer en la apertura de la feria Agroexpo, en las instalaciones de Corferias, en Bogotá. Los ganaderos están más que atentos al más mínimo signo en sus animales que pueda indicar la presencia de cualquier enfermedad.



Solo por prevención, en la mañana de este jueves, los agrupados en Asonormando prefirieron marginarse de la feria.



Por su parte, Asocebú decidió aplazar la edición 70 de la Feria Nacional Cebú, para la que ya se habían inscrito más de 1.000 ejemplares de las razas brahman, gyr, guzerá y cruces certificados para producción de leche y carne. Asocebú sí está presente en Agroexpo.



Los agremiados en la Asociación Nacional de Productores de Leche de Colombia (Analac) consideraron su participación en la feria como de “altísimo riesgo” porque podrían multiplicarse los focos de fiebre aftosa.



Además, el gremio lechero alertó a los ganaderos por “los riesgos inherentes a la movilización de animales que puedan ayudar a diseminar la infección”.

Se supo también que Asowagyu canceló la participación en Agroexpo.

ICA pone en marcha plan

Un aspecto preocupante del brote es que si el virus llegó ya hasta la zona de Yacopí, en el Magdalena Medio, ya habría recorrió casi medio país. Se sabe que animales infectados con el virus se vendieron en la feria ganadera de La Dorada, Caldas.



Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la aftosa es una de las enfermedades animales más contagiosas, que causa pérdidas económicas y altas tasas de mortalidad en los animales, pues ataca a bovinos, búfalos y otras especies como ovejas, cabras y cerdos.



El virus se trasmite por contacto directo o indirecto con la saliva, las heces, la orina, la leche y el semen de los animales enfermos o portadores del mal, lo mismo que por objetos como vehículos y ropa de los operarios.



Este jueves se cuestionó el hecho de no haber aún sacrificado los animales infectados por el virus desde el pasado 11 de junio, fecha reportada como la del inicio del evento.



Al respecto, el gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Luis Humberto Martínez, respondió que para determinar el número de reses por sacrificar es necesario establecer el área afectada primero.



“En este caso, queda en una zona de difícil acceso, lo cual dificulta dos acciones: la definición del inventario total de animales infectados y la llegada de la maquinaria para hacer la fosa en la cual se enterrarán los animales.



“Se están desarrollando las dos acciones. Eso debe concluir este fin de semana. La zona está en cuarentena; nada entra, nada sale”.

En la definición de las responsabilidades por el brote, se tienen dos señalamientos particulares: el contrabando de ganado desde Venezuela (país con aftosa) y el mal manejo en los procesos de vacunación.



El primero ha sido bien ilustrado; en cuanto al segundo, dos ganaderos del Meta y del Magdalena Medio denunciaron prácticas irregulares: en un caso, el dueño de la finca tuvo que rogarles a los vacunadores que pasaran por su finca, mientras que en el segundo, la vacuna llegó congelada, por lo que así perdió su efectividad.



Ante la gravedad del hecho, Otorino Cossivi, director del Instituto Panamericano de Aftosa (Panaftosa), quien está de visita oficial en Colombia, dijo que vino a conocer de primera mano la situación para preparar su reporte y llevarlo a la reunión

extraordinaria de la Comisión Suramericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Cosalfa), que se hará el 21 de julio en Brasil.



Cossivi indicó no tener duda de que Colombia podrán salir de la situación rápidamente, pues el país ya tiene un historial en el manejo de esta enfermedad, pero, como todas las emergencias son un desafío, hay que investigar para entender el origen de lo que pasó”.



Cossivi agregó que “Panaftosa tiene toda la disposición y los instrumentos para aportar a esta problemática que es bien conocida por el ICA y también en la región”.

Se mantiene controversia por parafiscalidad ganadera

Las declaraciones del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, fueron casi premonitorias para lo sucedido hoy en Colombia.



Hace un año, en la 13.ª reunión de la Comisión Hemisférica para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (Cohefa), el dirigente gremial advirtió del “riesgo por cuenta de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Agricultura”; esto, relacionado con la administración de la parafiscalidad ganadera.



Ahora, el dirigente gremial advirtió del riesgo que representaba la vecindad con Venezuela, país que debido a su crisis económica, política y social no ejecuta de forma juiciosa un programa de erradicación y control del virus.



Por su parte, desde finales del 2015 se intervino la cuenta parafiscal que pasó a manos del Gobierno, a cargo de Fiduagraria.



Una vez intervenido el fondo, el Ministerio de Agricultura abrió una licitación para la entrega de la administración de los recursos, proceso que ha sido aplazado seis veces; la última, precisó el ministro Aurelio Iragorri, en diálogo con EL TIEMPO, se debió a que todo el personal se dedicó a atender los brotes de aftosa.



Para Fedegán y varios ganaderos consultados, ese proceso solo ha dejado dolores de cabeza, entre los que se cuentan los relacionados directamente con la sanidad animal, es decir, el proceso de vacunación.



El presupuesto de ingresos de la parafiscalidad para este año es de $ 82.153 millones, de los cuales el 16,67 por ciento deberán transferirse al Fondo de Estabilización de Precios; el administrador recibirá como pago el 5 por ciento del valor total del recaudo.



JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ

Redacción Economía y Negocios