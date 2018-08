Mincomercio define acciones inmediatas para reactivar la industria

Alejado de los discursos por su perfil académico, con planes concretos para los tres sectores de su cartera: comercio, industria y turismo. Así respondió José Manuel Restrepo Abondano, el nuevo ministro de esas áreas, su primera entrevista tras la posesión –ayer– de la nueva administración.

¿Cómo reactivará un sector que ha estado débil?

​

Seremos coherentes con los tres propósitos del presidente Duque, que son legalidad, emprendimiento y equidad. A partir de allí, esta cartera tiene que ser capaz de lograr un desarrollo empresarial productivo. Hay estudios que demuestran que, los últimos 15 años, en países desarrollados dos terceras partes del crecimiento están en función de la productividad y solo una tercera parte, en función del aumento de los factores de la producción.



En Colombia, la ecuación es al revés. Una de mis metas es articular políticas con otras carteras para que el país sea más productivo. Es la única forma de recuperar sendas de crecimiento potencial superiores.



Si hay producción, debería subir la productividad. ¿Por qué no lo logramos?



La productividad tiene tres orígenes. La de los trabajadores, la del capital o de la inversión y la productividad del factor total, y todas en Colombia son limitadas. La de los trabajadores puede aumentar, pero como el bono demográfico tiende a disminuir (la población en edad de trabajar tiende a superar a la población dependiente), seguir creciendo en productividad laboral es cada vez más limitado.



En productividad del capital, ya el país tiene una alta dosis de inversión (27 % del PIB); por lo tanto, puede seguir atrayendo la inversión extranjera y generar más inversión privada, pero crecer por esa vía también está limitado.



Entonces, la única alternativa es la productividad total de los factores. Para eso se necesita trabajar en varios frentes, con el esfuerzo de todo el Gobierno, para ser más competitivos en materia tributaria, en bajar costos de logística, en solucionar problemáticas en las aduanas o en reducir los tiempos de exportación.



¿Cómo aportará su cartera a subir la productividad?



Es ir directamente al interior de la empresa, a identificar cómo mejoramos las habilidades gerenciales, los procesos, sus posibilidades de llegar a mercados nacionales e internacionales. Supone esfuerzos a través de las políticas que históricamente se han tenido, como el Programa de Transformación Productiva o el de INNpulsa, con un elemento adicional, y es que el aumento de la productividad tiene que dar como resultado mayor generación de empleo y un crecimiento incluyente.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, proyecta llegar con planes concretos de productividad a entre 1.000 y 2.000 pequeñas y medianas empresas. Foto: Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

Vamos a estar en las regiones y la agenda inicial ya está prevista: hoy, en San Andrés; mañana, en Tibú, en Girardot. A la semana siguiente, en Bolívar, luego en Santander.

El sector empresarial reclama al Estado en las regiones.



Eso suena a que la tarea no se venía haciendo bien…



El ministerio ha venido haciendo cosas interesantes, pero nosotros vamos a meter el acelerador y poner el acento en lo regional del desarrollo productivo.

Mi cartera va a tomar como uno de sus ejes la reducción de trámites y la depuración de la regulación para hacerla más eficiente FACEBOOK

TWITTER

En comercio, industria y turismo tenemos tres elementos transversales: generar más emprendimiento; fomentar la economía naranja (industrias creativas) y fortalecer la micro, la pequeña y la mediana empresa.



¿Cómo recuperará la confianza empresarial?



La confianza es un activo muy valioso para el crecimiento. Es de todos los actores, incluido el empresariado. El Gobierno llega a construir mayores niveles de confianza, con el compromiso de simplificar y simplificar.



Hay regulación innecesaria. Mi cartera va a tomar como uno de sus ejes la reducción de trámites y la depuración de la regulación para hacerla más eficiente. Aquí entra a jugar la Mesa Permanente de Facilitación del Comercio, que instalaremos, porque mucha de la problemática que se genera se debe a demoras, por ejemplo en aduanas.

¿Cómo funcionará?



Semanalmente, de la mano de actores de otras carteras (Invima, Ica, Aduanas, el mismo ministerio). La mesa llevará el pulso permanente para saber por qué nos estamos demorando, qué está pasando con ese empresariado que enfrenta dificultad en el proceso de exportación, y empezar así a dar soluciones.



Parece demorado, igual que el Programa de Aprovechamiento de los TLC...



Hay que actuar pronto, enviar señales inmediatas. Sobre el Programa de Aprovechamiento de los TLC, hoy tenemos una plataforma con 1,5 millones de consumidores en el mundo; eso es una esmeralda. El Viceministerio de Comercio Exterior tendrá como meta mantener un diálogo con el sector empresarial para identificar oferta exportable, posibilidades de aprovechamiento de algunos mercados y diseñar estrategias para que eso sea posible.



¿Qué les falta a los TLC?



Ha hecho falta un trabajo de la mano del sector empresarial para sacarles provecho y disfrutar de las mieles de esos acuerdos. El comercio internacional efectivo no es necesariamente una suma entre importaciones y exportaciones igual a cero.

El país se puede beneficiar de una buena importación, por ejemplo, cuando tiene acceso a bienes de capital o a insumos productivos.



Pero, muchas veces las decisiones generan paros como en el caso del arroz...



Esto sucede cuando no se tiene en el radar que con la importación también hay acceso a bienes que permiten que el consumidor tenga un mayor nivel de bienestar; que con la importación crece la inversión extranjera directa o las posibilidades del turismo internacional.

El aprovechamiento de los TLC supone también usar herramientas que esos mismos tratados proponen en materia de defensa comercial.



¿En qué productos ve potencial?



Aunque soy consciente de que el país ha venido encontrando una oferta en agroexportación por ejemplo, y empiezan a aparecer líneas nuevas en industria, la mejor forma de identificar productos potenciales es con el sector empresarial, para lograr ensamblar la oferta con la demanda que hay en los mercados.



¿Qué debe andar primero, la productividad o la producción?



No hay un camino lineal. Se requiere hacerlo en forma simultánea. Este es un ministerio que hará el tránsito de lo macro a lo micro, que es la empresa. Aumentar la productividad en la micro, pequeña y mediana empresa, y simultáneamente encontrar canales de comercialización a nivel internacional.



Para ello, le he propuesto al presidente dos caminos: el primero, sobre el cual ya ha venido trabajando el Consejo Privado de Competitividad, es el de los institutos de extensionismo. Consiste en un equipo de mentores que en determinados sectores productivos o en ciertas regiones acompañen a empresas definidas para que en un periodo de tiempo (6 meses o un año) eleven su productividad con tareas concretas.



¿A cuántas empresas impactaría?



Queremos llegar muy rápidamente a entre 1.000 y 2.000 firmas en 4 años que eleven su productividad en periodos de tiempo definido.



¿Cuál es el otro camino?



Crear fábricas de productividad. Funciona en países, como Francia, Alemania o Marruecos. Uno puede tener espacios físicos regionales, incluso de la mano del Sena, para que los empresarios dispongan de trabajadores a los que se les forma para elevar su productividad.

Hay regulación innecesaria. Mi cartera va a tomar como uno de sus ejes la reducción de trámites y la depuración de la regulación para hacerla más eficiente FACEBOOK

TWITTER

¿Qué hará por el turismo?



Es un sector que puede duplicar su valor agregado en la economía. Colombia tiene un arcoíris de turismo, pero requiere segmentarlo y aplicar estrategias diferenciales. Playa y sol, negocios, turismo y salud, ecológico o cultural.

Desarrollarlo requiere ser más eficiente en identificar corredores claves. Por ejemplo, en el río Magdalena, que ofrezca un recorrido por el río y genere una dinámica alrededor de los pueblos a lado y lado.



¿Cómo hacer que los subsidios reviertan al crecimiento?



Soy partidario de garantizar que los medios a través de los cuales hemos sido competitivos sigan siendo estimulados. El modelo de zonas francas es uno. En el fondo es un modelo de competitividad. Requiere perfeccionar normativas.



Pero es muy criticado…

Ha dado resultados. Lo que sucede es que a veces se utiliza mal. Para evitar esto, hay que hacer ajustes, de manera que tenga nuevas exigencias en materia de empleo e innovación.

¿Cuándo habrá resultados?



En los primeros tres meses revisaremos la normativa. El acompañamiento de los proyectos de extensionismo y fábricas de productividad es algo para ya.

No hay tiempo de espera. El Programa de Aprovechamiento de los TLC tiene que arrancar en las primeras semanas.



Tenemos que empezar a dar resultados en exportaciones de productos no minero-energéticos. La instalación de la mesa de facilitación del comercio es inmediata. Lo mismo que transformar a ProColombia para que la promoción sea a la medida de las necesidades de hoy, no de hace 25 años.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Economía y Negocios

En Twitter: @marthamoralesm