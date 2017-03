Tráfico aéreo normal, tras anunciarse la operación reglamento

Luego de conocerse la decisión de gran parte de los pilotos de Avianca de iniciar una operación reglamento, esta compañía y Aerocivil reportaron normalidad en el tránsito aéreo en el país.



El viernes, los pilotos de la Organización de Aviadores de Avianca (Odeaa), a la que pertenecen 800 de los 1.300 pilotos, anunciaron la Operación Cero Trabajo Suplementario Indefinido.



Ante ello, el presidente de la aerolínea, Hernán Rincón, expidió una comunicación en la que señala que “solo tiene implicaciones negativas en la experiencia de nuestros clientes… consiste en la aplicación no eficiente de las políticas operacionales de vuelo y la reducción en las velocidades de taxeo, carreteo y desde el terminal de viajeros”.



Por esto, Avianca optó por un plan de contingencia para minimizar el impacto de la decisión. Entre las órdenes están un ajuste de turnos para contar con mayor personal de atención al cliente.



Además, diseñaron un itinerario de contingencia con el propósito de contar con mayores espacios de tiempo entre un vuelo y otro, y notificar a los viajeros que tengan cambios de itinerarios.



Hernán Rincón añadió que la aerolínea reitera el firme deseo de llegar a un acuerdo justo y responsable para ambas partes.



“La medida no es una vía de hecho ni una huelga. Se trata de solo dejar de mitigar las falencias operaciones de la compañía e infraestructura aeronáutica”, señaló por su parte la Odeaa.



El documento añade que las contrapropuestas entregadas por los delegados de Avianca durante los primeros 20 días de negociaciones, no dieron solución a las peticiones planteadas.



Según la organización, con la reforma tributaria los pilotos perdieron un incentivo que les daba una exención en sus impuestos, y ahora vieron reducidos sus ingresos en más de un 33 por ciento.



“Además de que ya no contamos con ese beneficio, sufrimos también una pérdida de nuestro poder adquisitivo en otro 30 por ciento”, aseguró hace unos días el presidente de la organización, José María Jaimes.



La propuesta de la asociación de pilotos es recibir unos salarios similares a los de los sus colegas de Avianca Perú, y que en vez de tener un sueldo bruto en el que pagan impuestos, sea la aerolínea la que asuma los tributos.



ECONOMÍA