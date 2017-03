Se realiza el mayor hallazgo de crudo en EE. UU. en 30 años

Repsol realizó, en Alaska, el mayor descubrimiento de petróleo convencional logrado en los últimos 30 años en suelo de Estados Unidos, según informó el grupo español.



Los recursos identificados ascienden a 1.200 millones de barriles de crudo ligero. Repsol explota esta área en consorcio con la compañía estadounidense Armstrong Energy.



Los pozos del hallazgo del consorcio formado por Repsol y Amstromg (Horseshoe-1 y Horseshoe-1A) fueron perforados en la campaña invernal de exploración 2016-2017.

El descubrimiento amplía en 32 kilómetros una formación descubierta en campañas de exploración de 2014 y 2015 en la zona de Pikka, pero no cuantificada hasta ahora en el dominio minero de Nanushuk, al norte de Alaska.



Según la empresa, confirman esta área como una de las de mayor potencial de la prolífica zona del North Slope de Alaska.



El consorcio estima, según la información que difundió este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que los recursos contingentes de los bloques identificados en la formación Nanushuk alcancen aproximadamente 1.200 millones de barriles recuperables de crudo ligero.



Esta cifra equivale a cuatro años de consumo en España. Según el escalafón elaborado por la consultora petrolera IHS, este descubrimiento es el mayor de al menos los últimos 30 años en territorio estadounidense.



La compañía que preside Antonio Brufau cuenta con una participación del 25 por ciento en Horseshoe y del 49 por ciento en Pikka. Armstrong dispone del porcentaje restante y es actualmente el operador. Antes del descubrimiento en Horseshoe, Repsol realizó como operador 13 pozos de exploración y delineamiento en North Slope, que permitieron hallar reservas en la zona de Pikka.



En noviembre pasado, la Administración de Estados Unidos anunció que había hallado un yacimiento de grandes proporciones en Texas; aunque, según las fuentes de la empresa consultadas, ese crudo es no convencional y, además de estar sin corroborar, no aparece en las clasificaciones especializadas del sector.

Producción en 2021

Está previsto que un porcentaje significativo de los recursos identificados se reclasifiquen como reservas probadas y probables una vez obtenidas las licencias administrativas del proyecto Nanushuk.



El plan de desarrollo preliminar de Pikka contempla que la producción se inicie a partir de 2021, con un potencial de alrededor de 120.000 barriles de petróleo al día. El potencial de Horseshoe todavía está sin valorar, por lo que las cifras ahora adelantadas podrían modificarse en posteriores revisiones.



El pozo Horseshoe-1, perforado a una profundidad total de 1.828 metros (6.000 pies), descubrió una columna neta de petróleo de más de 46 metros (150 pies) en distintos reservorios de la formación Nanushuk. Por su parte, en Horseshoe-1A, perforado a una profundidad total de 2.503 metros (8.215 pies), se encontró una columna neta de petróleo de más de 30 metros (100 pies), también en Nanushuk.



La compañía española cerró el ejercicio pasado con una producción de 690.200 barriles al día (un 23 por ciento más que lo producido en 2015) y su objetivo es alcanzar este año los 700.000 barriles al día, lo que da una idea clara de la importancia que tendrá para el grupo español desde el momento en que se añada en la proporción que le corresponde.



Repsol lleva 10 años en Estados Unidos y explorando activamente en Alaska desde 2008. Desde 2011, la compañía ha realizado múltiples descubrimientos en la zona de North Slope, junto a Armstrong Energy. Las distintas campañas en esta zona, que se consideraba madura, pusieron de manifiesto un significativo nuevo potencial. Además, las infraestructuras existentes en Alaska permitirán que los recursos se desarrollen con mayor eficiencia.



El grupo petrolero cuenta con explotaciones en diversas áreas del mundo, además de Estados Unidos y Canadá, donde adquirió Talisman en 2015.



La compra de la petrolera canadiense permitió aumentar la presencia en más países. Ahora produce en Venezuela, Brasil, Trinidad y Tobago, Libia y Argelia, principalmente.



MIGUEL ÁNGEL NOCEDA

