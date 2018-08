Ella es la primera mujer que firma los billetes en el país

Marcela Ocampo Duque, gerente ejecutiva del Banco de la República, quedará en los anales de la historia de la entidad y del país como la primera mujer cuya firma estará impresa en los billetes que día a día circulan por la economía colombiana.

La rúbrica de esta abogada bogotana ya está impresa en los primeros 100 millones de billetes de 2.000 pesos que comienzan a circular este viernes, junto a la del gerente del banco, Juan José Echavarría. Luego vendrán los billetes de las otras denominaciones.



El honor de firmar los billetes, que recae en esta abogada javeriana que le ha dedicado a la entidad los últimos 20 años de su vida, se deriva de las responsabilidades que asume a diario, como el funcionamiento de la central de efectivo y la fábrica de la moneda; que el dinero fluya en la economía sin contratiempo, lo que incluye estar atenta a las falsificaciones; que operen bien los sistemas de pagos y el depósito central de valores.



Además, debe velar por controlar los distintos riesgoS del banco (financieros y operativos); es decir, que la entidad cuente con todos los seguros que la protejan y que la inversión de los recursos que tiene la Nación como respaldo de su moneda (47.500 millones de dólares) se haga de la forma más segura posible.

¿Cómo sobrevive una abogada en medio de tanto economista?

Con mucho esfuerzo, pero hemos aprendido a sobrevivir de manera interesante porque los economistas del banco son muy respetuosos de la ley. Entonces, las asesorías que prestamos como abogados siempre las tienen en cuenta, no obstante las discusiones que se presentan.



¿Cuando llegó a esta gerencia sabía que por primera vez la firma de una mujer estaría en los billetes?



Sí estaba consciente de eso, pues llevo 20 años en el banco y conozco a quién le corresponde esa labor. Pero es un gran honor poder hacerlo como mujer, y le agradezco a la junta (del Emisor) que hayan pensado en una mujer para el cargo.



¿Cuál es su trayectoria dentro de la entidad?



He ocupado varios cargos. Primero estuve en la secretaría de la junta (1997), como abogada asesora del secretario; luego pasé al departamento de Cambios Internacionales, para conocer un poco más el tema de deuda externa e inversión extranjera (2000); volví a la secretaría de la junta como asesora del secretario (2010) y luego me nombraron gerente ejecutiva (2017).

¿Es difícil escalar dentro del banco, en un entorno que se percibe de hombres?



No veo que exista discriminación en el banco. Sucede que acá es muy estable el trabajo y eso hace difícil escalar porque la gente permanece muchos años en sus cargos, no tanto por las diferencias entre hombres y mujeres. De hecho, en los equipos técnicos hay bastantes mujeres; por ejemplo, en la secretaría de la junta todas las asesoras son abogadas. Nunca he sentido discriminación, siempre he tenido las mismas oportunidades que los hombres.



De hecho, hay más mujeres en la junta...



Esta administración ha sido interesante porque todo es nuevo: somos tres mujeres en el consejo de administración, en los comités directivos, eso antes no se acostumbraba; además, mujeres jóvenes, Ana Fernanda (Maiguashca) siempre ha sido de la casa, ella comenzó acá en el banco, salió, estuvo un tiempo en Hacienda, otro en la Súper, pero volvió. La dinámica es mucho más fácil porque entendemos más de lo que ha pasado y lo que queremos hacia el futuro del banco.



¿Qué hecho destaca en estos 20 años?



Más que una anécdota es algo cotidiano, y es el reto constante que nos imponen los codirectores y los equipos de trabajo: la preparación. Es muy difícil llegar a una reunión y no estar preparado porque realmente, si no es así, no se puede participar en esta. En el banco no hay nada imposible, todos cumplimos, no hay límites en los trabajos porque estamos acostumbrados a trabajar con niveles muy altos que nos imponen.



¿Cómo abogada pensó en llegar a una entidad como esta?



Siempre quise, y la verdad lo tuve claro, que quería estar en el sector público, no quería ser abogada litigante ni de una oficina como tal. Me gusta mucho la parte regulatoria, expedir normas y por eso siempre me he desempeñado en el sector público.



¿En el banco es tan difícil ver un billete de 100.000 pesos como en la calle?



Nos ha costado trabajo que este billete circule, pero ya logramos un acuerdo con los bancos comerciales para que, por lo menos, estén disponibles en sus sucursales físicas; en los cajeros tomará más tiempo, finales de este año. Se están haciendo adecuaciones, pues los cajeros electrónicos nunca habían leído un billete de esta denominación.



¿Cómo se prepara el banco para la eventual eliminación de los tres ceros a los billetes?



Ya estamos planeando lo que nos tocaría hacer si el proyecto se aprueba. La parte más dura será la de educación financiera, también vemos si agilizamos un poco la recogida de la antigua familia de billetes, aunque el proyecto fija unos tiempos de transición. El cambio se hará en dos tandas porque habrá que quitar la palabra mil y luego ‘nuevo’, para que quede solo la denominación (5, 10, 20, 50, 100) y volvamos al peso.



¿Y las monedas?



Igual, porque es volver al centavo, que no existe hoy. Hay que crear esa moneda porque con las actuales se inicia con la de 5 centavos.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Economía y Negocios

