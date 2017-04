‘Tragedia de Manizales pudo ser 10 veces peor’

Manizales es una de las ciudades del país que ha desarrollado uno de los mejores sistemas de prevención de riesgos y obras para protección y estabilidad de laderas. “Si esas inversiones históricas no se hubieran hecho en los últimos años, la tragedia habría podido ser 10 veces mayor”.



La afirmación es del ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien no solamente es manizaleño e ingeniero civil, sino que fue secretario de obras y alcalde de esta ciudad entre el 2012 y el 2015, donde trabajó en el modelo de gestión del riesgo.

Ahora, por delegación del presidente, Juan Manuel Santos, coordina las entidades del Gobierno Nacional y local para atender la emergencia causada por los deslizamientos en la madrugada del pasado 19 de abril.



Según el último censo, el desplome de las laderas por efecto del fuerte aguacero deja, hasta el momento, cifras dramáticas: 17 muertos, 31 lesionados, de los cuales 6 siguen hospitalizados; 720 familias damnificadas, 489 hogares en evacuación preventiva, 37 barrios afectados y 1.284 personas en albergues.

¿Qué pasó?

En concepto de Rojas, lo sucedido el pasado 19 de abril no se podía prever.



“Salir a decir que esto era previsible, no lo era. Nadie podía imaginar que podrían caer más de 156 milímetros de lluvia. Aquí no había sobrecarga alta de agua de muchos días. Sucedió que tuvimos una lluvia histórica, que sobrepasó los 158 milímetros en cinco horas, que tiene un tiempo de retorno en 5.000 o 7.000 años. Es imposible de prever. Ninguna ladera es capaz de aguantar esa sobrecarga de agua”.



Si esto hubiera ocurrido hace dos décadas, la tragedia habría sido monumental.



Rojas recordó que entonces se presentaban cada año 20 o más muertos por deslizamientos, porque las laderas tienen compleja formación geológica, la pluviosidad es alta y, como sucede en casi todo el país, “hay asentamientos que hace muchos años se hicieron sin técnica y son invasiones”.



La ubicación de Manizales incide en ese fenómeno, al urbanizarse sobre filos de la cordillera Central, donde se reporta alta pluviosidad.



Para enfrentar la naturaleza adversa, la ciudad empezó a invertir en gestión del riesgo, microzonificación sísmica, zonificación especial geológica, análisis y control de la pluviosidad y estabilización de laderas.



Se instalaron 14 pluviómetros y más de una decena de estaciones hidrológicas para medir la cantidad de lluvia que cae en las laderas y observar si se saturan.



“Manizales tiene hoy más de 2.000 obras de estabilidad, geotécnicas, de manejo de aguas públicas y privadas, lo que hace que sea una de las ciudades más protegidas en sus laderas. Pero como son muy grandes, el riesgo es alto”.

Los puntos más críticos

Tras la visita del presidente Juan Manuel Santos a los sectores más afectados (Persia y González), desde el primer día en el Plan de Mando Unificado (PMU), Rojas con el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) determinaron la revisión de los puntos de alto riesgo.



Como resultado de las visitas de cada sitio con geólogos, geotecnistas, ingenieros de Corpocaldas y la alcaldía, determinaron que en Manizales hay 27 puntos críticos que con lluvias torrenciales pueden generarse deslizamientos de gran tamaño que pueden afectar las viviendas, por tanto, llevar a las familias a una evacuación preventiva.



Es el riesgo que presentan además de González y Persia, Aranjuez, Olivares, Cervantes, Ruta 30, San Luis, Alto Prado, Granjas, Sierra Morena, Providencia, Los Cedros, Santa Sofía, Aurora, Galán, Villa Carmenza, Solferino sector quebrada Rosa María, Nuevo Fátima, La Cumbre del barrio Campamento, Las Colinas, La Francia, 20 de Julio, Pío XII, Milán, Versalles y San Ignacio.



Hay otros 36 puntos que presentan riesgo medio, y se encuentran las viviendas levantadas sobre la cuenca o la vía.



Como ocurrió con el desastre de Mocoa causado por la avalancha, el sector de infraestructura se volcó con su personal y maquinaria a Manizales.



El derrumbe de lodo y escombros impactó 7 puentes y taponó 15 vías que colapsaron el tránsito en una ciudad donde circulan 90.000 carros y 75.000 motos.



Con 45 máquinas, entre volquetas y retroexcavadores, levantaron el pesado lodo, escombros y demás materiales arrastrados en el desplome en cascada de las laderas, especialmente las de Persia y González.



De las 15 vías bloqueadas ayer se tenían 13 destaponadas. Y mientras 55 agentes de tránsito ayudan a normalizar la circulación, agente de Policía están en las laderas vigilando las viviendas de los damnificados, ante la romería de ladrones para intentar saquearlas o llevarse las pertenencias sacadas al camino.

Acciones

El Ministro de Transporte indicó que se espera tener pronto los diseños para la ejecución de nuevas obras de estabilidad en las laderas, y hay un plan de consecución de equipos de bomberos y de drenajes para ‘chuzar’ las laderas y extraerles el agua.



A su vez, el Ministerio de Vivienda prepara el programa de construcción nueva y reubicación de familias que quedaron en zonas declaradas en riesgo.



Con Planeación Nacional, Rojas comentó que se estudia cómo mejorar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y si se puede declarar la calamidad pública para que las regalías se puedan invertir en obras para estabilidad del terreno.



