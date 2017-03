Mauricio Macri da al grupo Clarín licencia 4G de telefonía móvil

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) argentino ha concedido a Nextel, operadora de telecomunicaciones del grupo Clarín, la autorización para dar servicios de telefonía móvil 4G en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz, convirtiéndose en la cuarta operadora móvil del país, junto con Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal (Telecom).

De esta forma, se consuman los temores de Telefónica, que ha denunciado un trato favorable por parte del Gobierno argentino hacia el grupo Clarín, al cambiar la legislación para otorgarle una licencia sin apenas desembolso alguno, mientras que los tres operadores actuales tuvieron que abonar 1.600 millones de dólares en el 2014 por la asignación de las bandas de 700 Mhz, 1,7 GHz y 2,1 GHz para dar servicios de 4G, y a día de hoy ni siquiera han recibido esas frecuencias.



Según las condiciones de la concesión, y el precio por Mhz, el costo para Nextel sería de 178 millones de dólares.



No obstante, a esa cantidad habrá que descontar el valor de las frecuencias que debe devolver Nextel al Estado para asegurar la competencia y que provienen de los pequeños operadores de móvil regionales (Trixco, Calbi, Infotel, Skyonline, Netizen y Eritown), adquiridos en enero del 2016 por el grupo.



No obstante, el Enacom defendió la operación y señaló en un comunicado que el Gobierno “busca promover una mayor competencia para que los usuarios accedan a una mayor oferta y un mejor servicio”, y que la compensación económica que debe pagar el grupo Clarín por las frecuencias ‘aún no está cerrada’.



Además, de ese pago compensatorio Clarín deberá devolver parte del espectro que ya tenía concedido y asumir obligaciones de cobertura, similares a las que asumieron las actuales prestadoras en la subasta del 2014.



Los competidores de Nextel denuncian también que, si bien el decreto adelanta a enero del 2018 el levantamiento de la prohibición para permitir a las empresas de telefonía volver a dar servicios de televisión, de los que se les privó en el 2015, Clarín seguiría gozando de una ventaja competitiva ya que esa prohibición no le afecta a su operador de banda ancha y televisión Cablevisión.



Los intentos de negociación de la multinacional española con el Gobierno argentino no han fructificado pese a que el presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete, se reunió con Mauricio Macri, aprovechando la visita del presidente argentino a España el pasado mes de febrero.



Telefónica puede ahora acudir, junto con América Móvil, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución de arbitraje del Banco Mundial con sede en Washington, para defender sus intereses en el país.



RAMÓN MUÑOZ

Ediciones EL PAÍS, SL 2017