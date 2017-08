La CCI sale en defensa de la labor del director de la ANI

Las directivas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) salieron en defensa de la labor que Luis Fernando Andrade ha realizado en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al destacar el rigor con el cual ha abordado el despegue de los proyectos de Cuarta Generación (4G) en los cuales está inmerso el país.

No obstante, advirtieron que ese reconocimiento no contraría el respeto que profesa el gremio por las decisiones judiciales adoptadas en reciente oportunidad y que comprometen de alguna manera al presidente de la ANI.



"A juicio de la CCI, existen motivos de sobra para que los colombianos y, especialmente, los inversionistas y los financiadores, mantengan muy en alto su confianza en el programa de infraestructura emprendido por el actual Gobierno: se reflejan dichos motivos en que el propio Gobierno y el país han venido fortaleciendo, cada vez más, la institucionalidad y el marco normativo apropiados, para la superación de los atrasos históricos del sector y su despegue definitivo", señaló en un comunicado la CCI.



Las obras para sacar del atraso al país en materia de infraestructura tienen un costo estimado de 50 billones de pesos, a lo que se suman las inversiones hechas hasta el momento para adecuar los aeropuertos colombianos y que ha liderado la ANI por otros 20 billones de pesos, para un total de 70 billones.



"Bajo la conducción de Andrade, la ANI reemplazó al viejo Instituto Nacional de Concesiones, (INCO), afectado por múltiples problemas asociados a la politiquería y a la inestabilidad de sus funcionarios. Basta recordar que, en sus siete años de existencia, el viejo INCO contó con 12 directores distintos, circunstancia especialmente grave para el manejo de un negocio de largo plazo, como es el de las concesiones", recordaron las directivas de la CCI.



También insistieron en que del dinamismo y la suerte de la infraestructura en el segundo semestre del presente año, depende justamente el comportamiento de la economía y, por ende, el imperativo de que el crecimiento no reporte al finalizar el 2017 niveles inferiores al 2 por ciento.



"CCI insta al Gobierno Nacional para que lidere con urgencia los pasos y los ajustes normativos que sean del caso, a fin de que los financiadores y los inversionistas mantengan en alto su confianza en este sector, y se logren los cierres financieros y los desembolsos aún pendientes en algunas vías de 4.ª generación de concesiones, y puedan los constructores avanzar en la ejecución de los proyectos", insistió la Cámara en su comunicado.



ECONOMIA Y NEGOCIOS