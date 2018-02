Los 23 trámites notariales que son gratuitos en el país

Con la llegada del 2018 se empiezan a ver los incrementos en varios tipos de trámites.



En el caso de las tarifas notariales, se incrementan anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, el cual es reportado por el Dane.

Sin embargo, existen ciertos papeleos y diligencias que están exentos de pago.



El Superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, señaló que, “es importante que los usuarios consulten las tarifas señaladas en la resolución 0858 para que sepan el valor que deben pagar en las notarías y también conozcan los más de 20 trámites que están exentos de pago”.



Exactamente son 23 recursos gratuitos, pero aquí le contamos cuáles son los más comunes.



-La expedición de la primera copia del registro civil de nacimiento, la declaración extraproceso rendida por la mujer cabeza de familia, el reconocimiento de documentos privados de personas discapacitadas, las escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de legitimación, la protocolización del acta de matrimonio civil expedida por juez colombiano o el ministro de culto de las entidades religiosas, las simples anotaciones sobre expedición de copias u otras constancias similares.



-Las certificaciones de supervivencia, las simples anotaciones sobre expedición de copias u otras constancias similares, las notas y el certificado de cancelación de escritura, las copias de documentos e instrumentos públicos que sean requeridas por el Ministerio Público o por los jueces penales, siempre que interesen dentro de procesos que sean de su conocimiento, y la cesión de crédito.



-El otorgamiento de la escritura pública para la transferencia del dominio de bienes inmuebles en las que participe la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el otorgamiento de la escritura pública para el cambio de nombre y para la corrección de errores u omisiones en el Registro del Estado Civil de miembros de comunidades indígenas, en los negocios jurídicos de constitución de propiedad horizontal, adquisición, incluido el leasing habitacional, cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia.



De otro lado, de acuerdo con la mencionada resolución, los actos que por su naturaleza carezcan de cuantía o cuando esta no se pudiere determinar, se cobrará la tarifa de $ 57.600.



Para los actos con cuantía cuyo valor sea igual o inferior a $ 165.100 se cobrará una tarifa notarial de $ 19.600. Las sumas que excedan el valor antes señalado, se le aplicará la tarifa única del 3 x 1000.



Para el caso de las viviendas de interés social, la Superintendencia indica que en los contratos de compraventas e hipotecas referentes a la adquisición de este tipo de viviendas, se causarán derechos notariales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en la tarifa publicada en la resolución.



-La inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, cuando la actuación se surta en el despacho notarial.



-Las escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de legitimación.



-La expedición de la primera copia del registro civil de nacimiento y la destinada a expedir la cédula de ciudadanía por primera vez.



-Las declaraciones extraproceso que para la inscripción del nacimiento de expósitos y/o de hijos de padres desconocidos, se rindan por los interesados ante el notario competente.



-En las actuaciones para la inscripción en el registro del estado civil de las personas realizadas fuera del despacho notarial, a domicilio o en el puesto ubicado en las clínicas y hospitales, si resulta evidente para el notario que el usuario carece de recursos económicos.



-La protocolización del acta de matrimonio civil expedida por juez colombiano o el ministro de culto de las entidades religiosas de que trata el Decreto 4555 de 2009, así como las que llegaren a celebrar convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, ante quien se celebró y la expedición de una copia.



-La declaración extraproceso rendida por la mujer cabeza de familia.



-Las certificaciones de supervivencia a que se refiere el art. 22 del Decreto-Ley 19 de 2012.



-El reconocimiento de documentos privados de personas discapacitadas.



-Las simples anotaciones sobre expedición de copias u otras constancias similares.



-Las notas y el certificado de cancelación de escritura de que tratan los artículos 52 a 54 del Decreto-Ley 960 de 1970.



-Las copias de documentos e instrumentos públicos solicitadas por el Ministerio Público.



-Las copias de documentos e instrumentos públicos que sean requeridas por los jueces penales, siempre que interesen dentro de procesos que sean de su conocimiento.



-Igualmente están exentas del pago de derechos notariales las copias de documentos o instrumentos públicos requeridas por las entidades con competencia para adelantar cobros coactivos.



-Las actuaciones en aquellos documentos e instrumentos públicos en que intervengan exclusivamente las entidades estatales, a excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, las cuales asumirán el pago de los derechos notariales que se llegaren a causar.



-Las copias de los documentos o instrumentos en que intervengan exclusivamente las entidades estatales, que se requieran para adelantar investigaciones al interior de estas o para aportar a procesos en que actúen en calidad de demandadas o demandantes, no se causarán derechos notariales siempre que el número total de las copias solicitadas para los fines indicados no exceda de veinte (20) páginas.



-Copias solicitadas por entidades para investigaciones o procesos de más de 20 páginas. A partir de este número causarán un derecho igual al de las copias que soliciten las personas naturales o jurídicas no exentas.



-La cesión de crédito, en los términos del artículo 24 de la Ley 546 de 1999.



-Las donaciones de bienes muebles o inmuebles de interés cultural efectuadas por particulares a los museos públicos del país.



-El otorgamiento de la escritura pública de que trata el artículo 85 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como la declaración juramentada de no haberse sido notificada decisión alguna dentro de término legal, cuando se trate de las actuaciones referidas al silencio administrativo positivo previstas en los artículos 158 de la Ley 142 de 1994 y 123 del Decreto-Ley número 2150 de 1995.



-No causarán derechos notariales los actos o contratos de los gobiernos extranjeros que tengan por finalidad adquirir inmuebles en nuestro país ara servir de sede a las misiones diplomáticas.



-En los negocios jurídicos de constitución de propiedad horizontal, adquisición, incluido el leasing habitacional, cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de inmuebles definidos como Vivienda de Interés Prioritario para ahorradores de acuerdo con las normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes, para ninguna de ellas se causarán derechos notariales; la protocolización de la inversión del subsidio familiar de vivienda de interés social rural y/o afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de soluciones de vivienda de interés social rural nueva mejorada.



-El otorgamiento de la escritura pública para la transferencia del dominio de bienes inmuebles en las que participe la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.



-El otorgamiento de la escritura pública para el cambio de nombre y para la corrección de errores u omisiones en el Registro del Estado Civil de miembros de comunidades indígenas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS