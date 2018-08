Demanda por más vuelos aéreos tomó por sorpresa al país

Juan Carlos Salazar Gómez, director de la Aerocivil, dio a conocer este jueves que la demanda aérea en Colombia está creciendo a un ritmo sin precedentes, por lo que está desbordando la oferta.



"El crecimiento acelerado nos ha tomado por sorpresa y esto plantea varios retos. Estamos trabajando para que este aumento sea seguro y ordenado, pues se están presentando unas grandes presiones", dijo.

El funcionario hizo la declaración al explicar las dificultades que recientemente ha registrado Avianca en la prestación del servicio, un asunto sobre el cual, desde octubre del año pasado, se han adelantado más de 20 reuniones para hacer un monitoreo permanente a la operación de la aerolínea. "Con esas mesas de trabajo buscamos la recuperación de los niveles operacionales a los que nos tenía acostumbrados", dijo.



En ese sentido, el funcionario señalo que la Aerocivil viene adoptando una serie de medidas para facilitar el ingresos de nuevos operadores en distintas rutas aéreas. "A los operadores regulares hoy en día se les ha obviado todos los trámites para operar nuevas rutas, antes era un proceso bastante dispendioso, que antes demoraba meses. Esto busca que haya más competencia y servicios para los usuarios", recalcó.



Salazar también sostuvo que se han adoptado medidas para facilitar por parte de aerotaxis, aerolíneas no regulares, la prestación de servicios donde las aerolíneas regulares hoy en día no se encuentran operando.



"Estas medidas se han venido adoptando para mitigar la afectación al usuario, pero somos conscientes de que el nivel de crecimiento tan acelerado que lleva el mercado aéreo colombiano está desbordando la oferta que nuestras aerolíneas son capaces de ofrecer y eso genera este tipo de inconformidades", racalcó.



Sobre las cancelaciones de vuelos de Avianca, el funcionario señaló que este problema no solo está afectado a esta aerolínea y aclaró que el problema registrado tiene que ver con un software que están implementado para mejorar la programación de sus tripulaciones.



"Entendemos que hay una problemática que se presentó en la programación de sus tripulaciones, lo cual ha venido afectado algunos vuelos. De acuerdo con información de la aerolínea, los vuelos operados fueron en un 92%. Se cancelaron el 8% de los vuelos de ayer, con una afectación de 4.133 pasajeros", dijo Salazar



“Como Aerocivil hemos estado reforzando nuestras medidas de atención a los usuarios, estamos haciendo el acompañamiento y la coordinación con la aerolínea para que se cumplan los contratos de transporte y se den las compensaciones que exige la aeronáutica”, agregó.



ECONOMÍA