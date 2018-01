El billonario recaudo que dejaron los peajes del país en 2017

El ‘guayabo’ del plan retorno del puente de Reyes, que terminó este martes a las 6 de la mañana, lo sintieron los colombianos, incluso, antes de llegar a sus hogares.



Buena parte de los cuatro millones de vehículos (paso peaje) que se movieron por las carreteras expresaron su inconformismo por los altos costos, que en algunos casos no se reflejaban en el estado de las vías, el flujo para el pago y la circulación, o la seguridad.

Uno de los casos más notables se dio en la concesión Ruta del Sol III –a cargo de Yuma Concesionaria–, que cuenta con tres puntos de cobro, pero el avance de sus obras llega apenas a 13,2 por ciento. Incluso, en el de La Loma, se reportaron varias horas de represamiento por no tener suficientes operarios.



El otro caso se dio en los tres nuevos peajes de la Transversal de las Américas, cuyo cobro quedó frenado hasta la primera semana de febrero. Allí, los manifestantes quemaron dos casetas, alegando que estaban ubicadas muy cerca entre sí y su pago haría inviables las cuentas de la comunidad. Sobre esto, la ANI respondió que de los 83.000 vehículos que transitan por el sector, más del 95 por ciento correspondían a motos, las cuales no pagan por el paso.

Negocio millonario

Es más, el Ministerio de Transporte reiteró que si bien se frenó el cobro, no se pueden desmontar dichos puntos de recaudo, como pedía la comunidad. “No los podemos mover, no porque nos obstinemos en eso, sino porque de todas maneras ya se construyeron y podríamos llegar a tener unos hallazgos fiscales de la Contraloría si no los ponemos a operar”, indicó el ministro de Transporte, Germán Cardona.



El tema no es de poca monta, si se tiene en cuenta que los 122 puntos que la ANI tiene concesionados recaudaron el año pasado 2,3 billones de pesos con corte a septiembre. De seguir al ritmo al que venían, habrían cerrado el año –en promedio– con más de 3 billones de pesos recaudados, es decir, lo que vale una vía 4G de las grandes.



Estos dineros se multiplican año tras año y son girados a las respectivas concesiones cuando estas entregan tramos de las vías ya terminados y en operación. El diagnóstico de que esto es una realidad debe ser evaluado por la entidad adjudicataria y las interventorías de los proyectos; entre tanto, dichos recursos se van a una fiducia que –después– se giran a los consorcios, durante los 25 o 30 años que dura la concesión, según cada proyecto.



Entre los 122 peajes de la ANI que mayores dineros recaudaron a septiembre, se observa que en el ‘top’ 10 hay ocho que corresponden a salida y entradas de Bogotá: Andes, Chusacá, Chinauta, Pipiral, Boquerón I, Siberia, Río Bogotá y Naranjal. El escalafón lo completan las casetas de Guarne, en Antioquia, y Gualanday, en Tolima. Les siguen Cerrito (en Ginegra, Valle), Cerritos II (Pereira), El Roble (Sesquilé, Cundinamarca), Chicoral (en Espinal, Tolima) y el ranquin de los 15 que más recaudaron lo completa El Korán (en Puerto Salgar, correspondiente a la Ruta del Sol I).



Por su parte, tanto la ANI como el Mintransporte recordaron que el pago de peajes es lo que financia buena parte de las obras, cifra que en algunos casos puede llegar al 50 por ciento. Si se trata de asociaciones público-privadas (APP) de iniciativa pública, el Estado hace aportes por diferentes fuentes, mientras que en los proyectos de iniciativa privada, estas se financian enteramente con peajes, tasas y negocios, y no con recursos públicos.



Asimismo, las cuentas estatales reportaron que de enero a septiembre pasado se registraron 362,6 millones de pesos de recaudo sobrante, es decir, 0,015 por ciento del total facturado. Este monto se podría trasladar a otros proyectos, siempre y cuando tengan un aval previo.

Costos de viajar por algunas vías principales

La vía Bogotá-Barranquilla- Cartagena tiene poco más de 1.000 kilómetros y 18 peajes, cuyo costo total es de 158.700 pesos (ver gráfico). Entre Medellín y Bucaramanga son 460 kilómetros, entre los cuales hay 6 casetas y cuyo valor es de 60.500 pesos. Mientras que en la vía Medellín-Cartagena- Barranquilla hay dos opciones: por el Carmen de Bolívar, cuyo valor en peajes es de 69.800 pesos, o por San Onofre, por donde cuestan 88.300 pesos.

SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

seblon@eltiempo.com

En Twitter: @SLondonoV