Cencosud y Falabella se impactan por  impuestos en Colombia

Durante las asambleas de accionistas de varias empresas del país afloraron, por el impacto en los ingresos, las quejas a los aumentos de impuestos fijados en la reciente reforma tributaria.



Los negocios de las empresas chilenas Cencosud y Falabella no se encontrarían en su mejor momento en Colombia.

Existe incertidumbre sobre las posibles reformas que se puedan suscitar del acuerdo de paz FACEBOOK

TWITTER

Esto debido a que estarían registrando disminuciones en las ventas producto de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, que subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 a 19 por ciento a partir del 1 de febrero del año pasado.

Según afirman en Chile fuentes conocedoras de la industria, esta medida habría hecho que los consumidores colombianos redujeran sus niveles de gasto, llevándolos a cambiar y a ajustar sus preferencias de compra por productos de menor valor.



Asimismo, estarían asistiendo con menor frecuencia que antes a los distintos recintos de ambas firmas en Colombia, para evitar concretar compras en exceso que estén fuera de las necesidades consideradas como básicas.



“Las operaciones de Cencosud y de Falabella en Colombia, sin duda, están siendo impactadas por el aumento al IVA. Esto, ya que el ajuste, que no es menor, generó que los consumidores colombianos se replantearan y disminuyeran sus niveles de gastos, pues los productos subieron de precio. Lo anterior hace que disminuyan las ventas del comercio minorista a nivel general, el cual al ver que está registrando menores valores totales de venta empieza a analizar distintas estrategias comerciales para compensar la baja”, detallan las fuentes.



El gerente de riesgo de Humphreys, Carlos García, afirma que “un incremento de este impuesto genera, ‘ceteris paribus’ , un aumento en los precios y una reducción del poder adquisitivo de los residentes que atenta contra el gasto que podría significar un menor gasto por parte de los consumidores.



Sin embargo, una de las fortalezas de Cencosud es su presencia en los distintos formatos, que tienen distinta elasticidad de ingreso, siendo los supermercados, por su característica de productos básicos (alimentos), menos elásticos (y más resilientes) en caso de caídas de los ingresos de los consumidores”.



No obstante, el banco de inversión JPMorgan afirmó ayer que Cencosud no está captando un fuerte crecimiento de ventas en Colombia.



“Creemos que los jugadores minoristas de alimentos que cotizan en bolsa, a saber, Grupo Éxito y Cencosud, no están captando el fuerte crecimiento de las ventas en el mercado a medida que los formatos de descuento continúan ganando participación”, detalló la firma, que agregó que “las ventas de alimentos han tenido un desempeño superior al del año pasado y creemos que la cuota está siendo capturada por las tiendas de descuento de rápida expansión que ofrecen una mejor propuesta de valor sobre hipermercados tradicionales, especialmente en un entorno incierto con consumidores bajo presión”.



Consultados por el impacto en sus negocios en Colombia y por la caída en las ventas, tanto Falabella como Cencosud declinaron emitir comentarios.



Durante 2017, Cencosud registró en Colombia ventas por 3,9 billones de pesos colombianos, 2,5 por ciento menos que lo alcanzado en el 2016 (4 billones de pesos).



Por su lado, Falabella registró por concepto de ingresos de tiendas de mejoramiento del hogar en Colombia unos 3,5 billones de pesos colombianos.



Otras críticas



El más reciente ‘Doing Business (DB)’ ¬– informe del Banco Mundial que mide la facilidad para hacer negocios en 190 economías del mundo– arrojó que en Colombia las empresas gastan 239 horas por año pagando impuestos y tienen una carga impositiva de 69,8 por ciento de las utilidades, lo que las ubica en la posición 58 del ranquin.



Ello se debe en parte a que la carga tributaria la tienen unos 3.500 grandes contribuyentes, que a través de gremios o modo propio reclaman constantemente una reducción para hacer competitivos sus negocios, frente a los de otros países.



El sábado la empresa Valores Industriales –que es dueña del 26 por ciento de Productos Familia, el 95 por ciento de la Reforestadora Los Retiros y el 14 por ciento de Brinsa (Refisal)– dijo que aún existe incertidumbre sobre las posibles reformas que se puedan suscitar como financiación en el futuro inmediato del acuerdo de paz y el posconflicto.

Por su lado, el economista y presidente del grupo constructor Ricoradi, Guillermo Rincón Morales, afirmó antes que cree que las propuestas de algunos candidatos a la Presidencia de la República para bajar impuestos no son infundadas, ni populistas, si se tiene en cuenta que lo que el Gobierno debe impulsar es la generación de riqueza, que estará directamente relacionada con el cobro de los mismos, pero con reglas claras y estables que no se cambien por el gobierno de turno de la noche a la mañana.



“El mundo es de oferta y demanda y lógicamente los inversionistas extranjeros miran que países les ofrecen las mejores alternativas para invertir. Pero si en Colombia no se regularizan los impuestos, con reglas claras a los inversionistas, no van a llegar más; por el contrario va a buscar nuevos negocios en otros países como en Estados Unidos, que al día de hoy están ofreciendo un único impuesto del 20 por ciento, mientras que en Colombia los tenemos por todo y a tasas que doblan lo que está ofreciendo Estados Unidos”, aseguró el constructor.



“Si usted no tiene gente que produzca utilidades, no va tener a quien cobrarle impuestos. Si usted espanta a los inversionistas no va tener recursos. Si no se fortalece la inversión a quien se le va cobrar los impuestos”, añadió Rincón Morales.







CON REDACCIÓN EL TIEMPO Y GDA (EL MERCURIO)