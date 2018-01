Panamá eleva aranceles a productos colombianos claves

23 de enero 2018 , 08:02 a.m.

Panamá incrementó los aranceles para 31 productos que importados desde Colombia.



De acuerdo con la normativa emitida por el país vecino se incrementó el arancel a productos como las flores, entre las cuales se resaltan las rosas, claveles, crisantemos, astromelias y gladiolos entre otras.

Sin embargo, los floricultores no serán los únicos que se verán afectados con la decisión tomada por el Gobierno de Panamá, pues también decretó incrementos arancelarios a productos como los confites, caramelos, gomas azucaradas y bombones, los cuales eran comprados principalmente a compañías colombianas.



Otras industrias, como la cementera, también registró un incremento en el impuesto de entrada de mercancía hacia ese país para el cemento blanco, incluso coloreado artificialmente.



Así mismo, los blanqueadores de ropa y demás productos para el lavado fueron sujetos al aumento impositivo establecido por el país vecino, al igual que las toallas para cocina y el papel higiénico.



El presidente del gremio Analdex expresó su preocupación por las decisiones adoptadas por Panamá y explicó que “como país las exportaciones se verían afectadas en un 2%, lo cual no es mucho. Sin embargo, si hacemos el análisis eliminando petróleo y minería, el peso de las ventas al exterior que se verán afectadas se incrementa hasta el 14%, lo cual ya es más relevante”.



Pero la preocupación no es solo por el peso que tienen dichas ventas al exterior, sino porque de acuerdo con Díaz, el mercado panameño es de vital importancia para varias compañías nacionales, lo cual acentúa el problema.



“No es solo el tema del 2% o el 14%, la principal preocupación que tenemos es que varios de los productos que fueron sujetos del aumento arancelario son los que más se exportan por determinadas empresas, es decir, el principal mercado de varias compañías es Panamá, y esta decisión va a suponer un deterioro importante en las operaciones de cada una de ellas”, indicó el dirigente gremial.



Hay que recordar que el Gobierno de Colombia emitió el Decreto 2218 del 2017 con el cual “se establecen mecanismos para fortalecer el sistema de gestión del riesgo y el control aduanero frente a posibles situaciones de fraude aduanero asociadas a las importaciones de fibras, hilados, tejidos, confecciones y calzado, independientemente del país de origen y/o procedencia”.



Este medida, tuvo como motivación la protección de la industria nacional, la cual por cuenta del ingreso de mercancía a precios extremadamente bajos, estaba poniendo en riesgo y en desventaja a empresas locales. Es por ello, que el decreto también estableció límites mínimos para el ingreso de tejidos, calzado y confecciones independientemente del país de origen.



Se espera que en los próximos días inicien conversaciones entre las dos naciones para poder llegar a un acuerdo que evite las medidas arancelarias a las que están enfrentando hoy las compañías nacionales y que garanticen la justa competencia.



PORTAFOLIO