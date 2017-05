Las tareas que vienen tras el mayor hallazgo de gas desde 1989

04 de mayo 2017 , 12:26 a.m.

Tuvieron que pasar casi cinco años desde que Ecopetrol y la estadounidense Anadarko, experta en buscar petróleo y gas en el mar, iniciaron en el 2012 la exploración en el sector sur del mar Caribe colombiano para confirmar, este miércoles, la presencia de lo que, según las características observadas hasta el momento, puede ser el mayor descubrimiento de gas del país.

Acompañado del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, el presidente Juan Manuel Santos confirmó lo que EL TIEMPO había anticipado a comienzos de abril en el congreso anual organizado por Naturgás, gremio del sector, cuando fuentes cercanas al proceso indicaron que los recursos serían superiores a los del campo Chuchupa-Ballena en La Guajira, descubierto desde 1969, y de los campos Cusiana y Cupiagua, Casanare, hace 28 años.



“Me complace anunciar al país que hemos encontrado una gran provincia gasífera en el Caribe, el mayor descubrimiento de gas desde 1989”, indicó el primer mandatario en Twitter.

Tanto el Gobierno como Ecopetrol revelaron que tras comprobarse la presencia de una columna de gas con espesor entre 80 y 110 metros con el pozo exploratorio Gorgon-1, dicha provincia gasífera está localizada frente a los departamentos de Córdoba y Sucre, en aguas profundas.



Esta perforación estuvo precedida de los pozos Kronos (hallazgo del 2015) y Purple Angel (descubrimiento de marzo del 2017) y, según Echeverry, representan la existencia de un clúster o grupo de campos que pueden ser explotados conjuntamente con otros agentes.



A su turno, Felipe Bayón, vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, explicó que ahora viene un trabajo conjunto entre los técnicos de ambas compañías y de otras firmas, quienes ayudarán a determinar los volúmenes y empezarán a trabajar sobre cuál es la mejor oportunidad para el desarrollo.



“Claramente es una buena noticia para las reservas del país, para el consumo del gas en el mediano y largo plazo y, eventualmente, para posibles exportaciones”, agregó el directivo.



De hecho, EL TIEMPO conoció que el vicepresidente de Exploración de Ecopetrol, Max Torres, y directivos de Anadarko están en Houston, Texas (Estados Unidos), comenzando a delinear este plan de trabajo.



Otras fuentes señalaron que si bien falta mucho camino para que el país consuma la primera molécula de ese nuevo gas, con los descubrimientos hechos y las perforaciones de confirmación que se hagan en los próximos meses, los recursos iniciales podrían estar en unos 500 millones de barriles equivalentes (crudo y gas).

Mucha tela por cortar

Para la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) y para el mismo Gobierno, es claro que para que estos nuevos recursos se pongan en producción deberán pasar por lo menos siete años, para lo cual se requiere un trabajo coordinado entre la industria y los actores estatales, regionales y el mismo sector privado.



El presidente de Naturgás, Orlando Cabrales Segovia, sostuvo que si bien es un inicio muy satisfactorio, entusiasma mucho y da cierta tranquilidad, “de todas maneras tenemos que hacerles un monitoreo, desde la industria y desde el Gobierno, a las acciones adicionales que se requerirían en los próximos años para viabilizar esto”, explicó.



Cabrales se refiere, en particular, a la regulación técnica, ambiental y contractual que está siendo estructurada (las dos primeras) y modificada (la tercera), por el Gobierno, bajo el liderazgo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



Al respecto, el presidente de la ANH, Orlando Velandia, indicó que el desafío que el país tiene para administrar y aprovechar este potencial en el mar Caribe exige el trabajo articulado y decidido de muchas entidades del Estado, “y que la ANH está en la obligación de liderar”.



Según el funcionario, hoy en día, el país tiene una autosuficiencia en gas, aproximadamente, hasta el año 2025, y el nuevo gran descubrimiento de esta provincia gasífera permitiría extender el autobastecimiento más allá de ese año, para lo cual hay que acelerar las tareas internas.



Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, señaló que debido a que estos nuevos yacimientos tomarán varios años en desarrollarse, es necesario no bajar la guardia en los campos en tierra firme, “que son los que nos pueden ayudar a aumentar la oferta de gas colombiano en el corto plazo”.



“De nosotros dependerá, sin embargo, que la inversión llegue, para lo cual debemos seguir trabajando, Gobierno e industria, en ser cada día más competitivos”, señaló Lloreda Mera.

Gran cuota de los recursos de exploración

Tras la estabilización de los precios internacionales del petróleo alrededor de los 50 dólares el barril, este año las petroleras prevén destinar cerca de 5.000 millones de dólares en nuevas inversiones para exploración y producción de petróleo y gas.



Según los cálculos de la Asociación Colombiana del Petróleo, del monto total previsto para la búsqueda de nuevos yacimientos en el 2017, por parte de las empresas del sector, un total de 650 millones de dólares será para la exploración en el mar, lo que equivale a casi la mitad del total de recursos presupuestados para este propósito durante el año.



Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, señala además que varias empresas están esperando que se actualice el mapa de tierras del país para formalizar su interés en la asignación de nuevos bloques para la exploración y producción, que se sumarán a los ya adjudicados.



Además, según el directivo, en los últimos cuatro años, la cuenca frontera de mayor inversión en sísmica exploratoria ha sido el mar Caribe colombiano, superando de lejos cualquier otra del mundo.



Por ejemplo, en este momento, la española Repsol y Ecopetrol adelantan la perforación de otro pozo en el norte del mar Caribe, de un total de cinco previstos para el 2017. Y, además de Anadarko, otros actores foráneos en la actividad son la angloholandesa Shell, la india ONGC Videsh, Petrobras (Brasil) y la estatal noruega Statoil.

‘Más petroleras quieren venir al Caribe colombiano’

Entrevista a Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.



El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, indicó que los avances regulatorios para exploración petrolera en el mar ya están llamando la atención de nuevos agentes.



¿Qué representa el hallazgo para la autosuficiencia de gas?



Hoy tenemos en gas autosuficiencia garantizada hasta el año 2025, es decir, ocho años. Lo que implica este nuevo descubrimiento es que está justo en el horizonte de tiempo que llevaría desarrollar la infraestructura para desarrollar este nuevo gas. Esto implica garantizar la autosuficiencia más allá del año 2025.



Nos toca acelerar los procesos para que sean ocho años y no 10.



¿Qué le falta a la regulación técnica y ambiental ‘off- shore’, y la nueva minuta?



Ya tenemos el documento de la minuta en blanco y negro y vamos a socializarlo con la industria, la academia y el Gobierno para hacerle los ajustes y, en un horizonte de no más de un mes, tener toda la minuta offshore (costa afuera) que define las reglas de juego de cómo se va a desarrollar la industria hacia el futuro.



Y en materia de regulación ambiental y técnica, vamos avanzando en cada una de las competencias que tiene tanto la Anla, la Dirección General Marítima (Dimar), el Invemar y la misma ANH para que este año tengamos las reglas de juego clarificadas.



¿Se requieren más señales para incentivar al sector?



Hemos mandando claras señales desde el Gobierno de la importancia que tiene no solo el sector para el país, sino para que se acometan las labores exploratorias en esa región. Tanto en la reforma tributaria como en el mismo acuerdo que acabamos de aprobar en la ANH están las medidas contractuales para incentivar la exploración, y que sobre todo les dé seguridad jurídica a las compañías. Acá están las reglas de juego contractuales, los períodos de exploración, y esto lo estaba esperando la industria.



¿Prevén mayor exploración ‘off shore’ este año y más interés de otras firmas?



Acabo de visitar varias regiones del mundo, mostrándoles a las compañías a nivel mundial qué está haciendo Colombia en materia offshore, y el interés que hay de muchas compañías por venir al mar Caribe colombiano a continuar las labores exploratorias es enorme.



La semana pasada, en Montevideo (Uruguay) se hizo una evaluación de cuáles son los países en América Latina que han generado mayores incentivos para desarrollar su industria petrolera, y junto con Argentina nos catalogan, por encima de Brasil y México, como los países que más hemos generado incentivos para desarrollar la industria hidrocarburífera.



