Pymes, entre las prioridades de la Bolsa de Valores de Colombia

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) tiene en su agenda de los próximos meses la estructuración, de la mano de las entidades que regulan al sector, de un esquema normativo que les facilite a las pequeñas y medianas empresas (pymes) acceder a recursos del mercado de capitales.

El presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, dijo que se busca trabajar de la mano de las autoridades del ramo para diseñar reglas que permitan que las empresas de este tipo puedan hacer emisiones de bonos de montos bajos, en mejores condiciones de tasa de interés y plazos.

Aunque todavía no se han definido los detalles, seguramente habría necesidad de crear otro mercado, toda vez que esta iniciativa es una materia novedosa a nivel global.

Este tema y generar mayores facilidades para que aumente la liquidez en el mercado y el desarrollo de nuevos productos de cobertura e inversión son algunas de las otras tareas de la entidad.

Y es que si bien los analistas vienen advirtiendo sobre la turbulencia que se espera para los mercados por causa de la coyuntura externa, el directivo explica que “la situación externa golpea a todos por igual, pero, en ese escenario, lo que Colombia haga localmente es lo que la va a diferenciar ante los ojos de los inversionistas”.

Por ello, la prioridad sigue siendo dar las condiciones para elevar la liquidez del mercado, así como la oferta de alternativas para los inversionistas.

Uno de los temas claves será el impulso a los préstamos de acciones, en particular instrumentos como los repos y las transferencias temporales de valores (TTV).

Precisamente, se está trabajando para que estas operaciones, y en general todas las que se hagan con acciones, sean compensadas por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, con el objetivo de que se garantice su cumplimiento.

El otro tema es que la BVC y el Depósito Centralizado de Valores (Deceval) quieren participar en la licitación que haga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para crear un registro único de factura electrónica, con el fin de facilitar las operaciones de factoring, o negociación de facturas.

Por otra parte, la entidad modernizará la plataforma de negociaciones de renta fija, el mercado más grande del país, para que se pueda negociar en la misma pantalla junto con las acciones y los derivados.

Aunque destacó que la aprobación de la reforma tributaria y el acuerdo de paz bajaron la incertidumbre entre los inversionistas, advierte que, al reabrir la conversación sobre más ajustes, se les está dando un mal mensaje.

“Si el panorama fiscal no está despejado, el debate no debe ser que se necesitan más impuestos, sino que la conversación debe girar en torno a la eficiencia del gasto, en particular el de pensiones y las transferencias”, indicó.

