Proyecto de ley seca por consulta liberal ya genera polémica

De acuerdo con un proyecto de decreto elaborado por el Ministerio del Interior, desde la tarde de este sábado 18 de noviembre -y hasta el lunes- habría ley seca por la consulta donde se definirá el candidato del Partido Liberal para el 2018.

El decreto, que aún no es oficial, señala que la ley seca iría desde la 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes, con la posibilidad de que cada alcalde defina "si el plazo lo amplía según su propio contexto", según fuentes del Mininterior.



La medida no ha caído bien en algunos gremios. Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), criticó el posible decreto que impondría la ley seca en el país.



“Ojalá Guillermo Rivera, ministro del Interior, comprenda el difícil momento del comercio y el bajo impacto de la consulta liberal", señaló Botero a través de Twitter.



Además, Botero propuso que de haber ley seca se debería fijar solo el domingo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.



Pese a las críticas, el ministro Rivera, en diálogo con Caracol Radio, manifestó que aunque han recibido las comunicaciones sobre lo "excesivo" que sería la medida para la consulta, se ha examinado la ley buscando opciones, pero no hay alternativa.



"Creemos que es desproporcionado que en una consulta de un partido político se impongan las mismas restricciones a las que se imponen en un proceso electoral ordinario, pero la ley lo obliga", aseguró Rivera.



De otro lado, Camilo Ospina, presidente de Asobares, explicó que durante esta semana se han sostenido conversaciones con el ministro Rivera, a quien se le comentó una propuesta para que esta ley seca genere el mínimo impacto en el comercio.



En una carta Asobares, gremio de los bares; Cotelco, gremio de los hoteles, y Acodres, gremio de los restaurantes, solicitan al presidente Juan Manuel Santos la modificación de los horarios de la ley seca.





Ospina agregó que de esta manera pretenden que la ley se rija desde el domingo 19 de noviembre a las 6 de la mañana hasta la misma hora del siguiente día.



El líder gremial fue enfático en que no se quiere desconocer el ejercicio democrático, pero la afectación al comercio puede ser grande.



Este domingo, en la consulta del Partido Liberal, se definirá quien será el candidato de esa colectividad entre los aspirantes Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, y el jefe negociador de paz del Gobierno Nacional en el pasado proceso de paz con las Farc, Humberto De la Calle.