Las ingenierías ambientales en Colombia, una rama que se potencializa

La Ingeniería Ambiental cuenta con el complemento de diversas áreas del conocimiento y disciplinas como la biología, química, agronomía, entre otras; por esta razón, los problemas existentes en este escenario se proponen desde el desarrollo sostenible y una producción adecuada de los recursos naturales, pero realmente su objetivo es el de aportar al control y cuidado por parte de las empresas, que explotan los suelos y acerca del uso de estos elementos naturales.

Un punto para resaltar y que se ha adoptado en estas ingenierías es el desarrollo responsable en el campo colombiano.



“El enfoque que hemos adoptado para esta área de estudio es el de la agroecología. Desde esta ciencia, se parte de un enfoque sistémico, es decir, se busca considerar todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad de un proceso. No se trata únicamente de no dañar el ambiente si así se perjudica a los campesinos, o de generar productos inocuos pero que no estén al acceso de la gente del común”, asegura el profesor de Ingeniería Ambiental, Luis Fernando Gómez.

Es importante destacar que los objetivos de estos programas se encuentran enfocados hacia la búsqueda de técnicas de implementación de estrategias sostenibles para el cuidado y conservación del medioambiente. A continuación, algunos de los programas que se ofrecen en el país.

Universidad Central

El programa de Ingeniería Ambiental se ha planteado para ser un referente en enseñanza, investigación y extensión en el área de contaminación ambiental y de sostenibilidad. Una de las líneas de investigación se llama Desarrollo Sostenible, donde el objetivo es que los estudiantes profundicen el tema del diseño de procesos sostenibles o la evaluación de estos procesos.

“Aunque este tema es muy amplio nos hemos centrado en la sostenibilidad de procesos de producción con seres vivos, fuentes de energía y economía ecológica. Respecto a los métodos de producción con seres vivos, esto no es otra cosa que la producción agraria, entendiendo esta como fabricación tanto con vegetales (agronómica) como con animales (pecuaria)”, explica Sandra Mejía, directora del Departamento de Ingeniería Ambiental.

Universidad El Bosque

Esta institución entiende y aplica en su programa de Ingeniería Ambiental la labor de la conservación del planeta como un trabajo dirigido a la conservación de los recursos naturales, los proyectos y administración para mejorar la calidad de vida de las personas.



“Concebimos la biodiversidad de nuestro entorno como una oportunidad de potenciar el desarrollo y construir país”, mencionan voceros de la universidad.



Esta carrera brinda herramientas de planeación ambiental de alternativas sostenibles de los recursos hídricos, desarrollo humano y desarrollo rural para fomentar la innovación en distintos niveles no solo académicos sino profesionales.

Universidad Pontificia Bolivariana

En este plan de estudios de Ingeniería Ambiental se ocupa del aprovechamiento de los recursos biológicos para darle valor agregado a la creación de vínculos técnicos, empresariales y sociales para la cadena agroindustrial desde los sectores que industrializan y comercializan sobre sostenibilidad y preservación del medioambiente.

Universidad de la Sabana

La universidad se enfoca en el campo de estudio de la Producción Agroindustrial, donde se aplica la ciencia y la tecnología para la resolución de problemas de gestión de productos y procesos de transformación de origen biológico para el sector del agro.



