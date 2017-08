Peticiones del Acdac ponen en riesgo la circulación aérea del país

23 de agosto 2017 , 08:29 a.m.

La Asociacion Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) comenzó el fin de semana pasado una serie de protestas denominada ‘operación dignidad’, en la que exigen servicio médico para toda la familia, reducción laboral en unas 40 horas, tiquetes ilimitados en clase ejecutiva, una prima mensual de $ 500.000 por riesgos asociados con la operación y hasta un portátil o tableta para entrar en la onda del teletrabajo.



Aunque las condiciones meteorologías influyeron en las operaciones del fin de semana, miembros de la Acdac informaron que la entrada en vigor de dichas manifestaciones pondría en riesgo la operación aérea del país, ya que los pilotos no harían más trabajo suplementario para la aerolínea a la que trabajan.

Según le informó la Aerocivil al diario PORTAFOLIO, entre el 18 y 20 de agosto de este año, se presentaron 177 cancelaciones en todas las aerolíneas y vuelos que operaron en esa fecha. Durante el fin de semana del 11 al 13 de agosto se registraron 28 cancelaciones; y entre el 4 y 6 del mismo mes ocurrieron 30.



El director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, declaró que aunque varias anulaciones de los vuelos sí se presentaron por las protestas de los pilotos, también “hay un tema interno de carácter laboral que esperamos puedan superar”.



La Aeronáutica Civil no informó cuál fue la aerolínea con mayor número de cancelación de vuelos, pero si comunicó que se reprogramaron unos 51 vuelos en el último fin de semana, frente a los 14 que sufrieron cambios entre el 11 y 13 de agosto.

PORTAFOLIO pudo conocer que finalizar las negociaciones de dichas peticiones, también está contemplado un aumento de un 20 % de los salarios de esos trabajadores; además, las aerolíneas tendrían que darles una bonificación cercana a los $ 6 millones.



De acuerdo con un comunicado expedido por el capitán Jaime Hernández, presidente de la Acdac, el cargo de peticiones se realizó luego de que se documentaron hallazgos que contribuyen a las buenas condiciones de seguridad aérea de la aerolínea.



“A partir de esos hallazgos, construimos un juicioso pliego de peticiones que, sin lugar a dudas, significa una contribución a la seguridad de Avianca, a la integridad de las tripulaciones, a la vida de los pasajeros y, en consecuencia, a los esfuerzos de la compañía por ser una aerolínea de talla mundial”.



Avianca, la aerolínea con mayor participación en el mercado local, dijo que no se pronunciará sobre el asunto, ya que no se ha instalado la mesa de negociaciones con los pilotos. No obstante, la Acda afirmó que la primera reunión entre los aviadores y las compañías aéreas sí se realizaría este miércoles.



